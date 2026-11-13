La baisse de la quotité d’impôt approuvée à Porrentruy

Le budget 2027 de Porrentruy passe la rampe. Lors de sa séance de jeudi soir, le Conseil de ville a accepté par 26 voix contre 12 la mouture qui prévoit un bénéfice de 29'898 francs au compte général. Les investissements se montent à 4,6 millions de francs, le tout sans toucher à la réserve de politique budgétaire qui s’élève à 5,9 millions de francs, et avec une baisse de la quotité d’impôt. Celle-ci va diminuer de 0,5 point pour passer de 2.00 à 2,05 points, comme proposé par le Conseil communal.
La majorité favorable
Ces prévisions comptables ont été plébiscitées par le PCSI, le Centre et le PLR. « Le pronostic présenté est remarquable dans un contexte économique particulier. Malgré les incertitudes, notre commune maintient sa capacité d’investissement. Les projets nécessaires à son développement ne sont donc pas sacrifiés », s’est réjoui Yves Quiquerez du PCSI. « Ce qui est réjouissant, c’est que ce résultat a été pris sans artifices comptables. Nous sommes aussi très satisfaits que le budget 2027 permette de verser l’intégralité du renchérissement en suspens de 1,5% en faveur du personnel de la municipalité », a renchéri Philippe Piegay du PLR, qualifiant la baisse de quotité d’impôt de logique. « Cette baisse de la quotité d’impôt est opportune. C’est le moment de montrer à nos concitoyens que leurs politiques les soutiennent et comprennent que la vie est chère. Cette baisse va profiter non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux sociétés », a approuvé le président du groupe Le Centre Nathan Rebetez.
Nathan Rebetez : « Cette baisse de la quotité d’impôt va profiter à tout le monde. »
Le PS-Les Verts contre
Cette baisse de la quotité d’impôt, qui représente environ 400'000 francs de rentrées fiscales à compenser, a été contestée par le groupe PS-Les Verts. « Des finances favorables, c’est l’exception et pas la norme. Cette baisse arrive trop tôt et va représenter une diminution des prestations sur le moyen terme. Cet argent ne sera plus disponible pour investir, entretenir et soutenir les projets », a déclaré le conseiller de ville écologiste Baptiste Laville, qui voit aussi dans cette mesure un argument de campagne électorale.
La socialiste Lisa Raval a proposé un amendement afin de renoncer à cette baisse, pour à la place affecter ces moyens financiers à la création d'une aide communale complémentaire aux subsides cantonaux pour les primes d'assurance maladie. « Une baisse d’impôts ne profite pas à tout le monde de la même manière. Plus une personne paie d’impôts, plus elle économise lorsque le taux baisse. À l’inverse, les personnes qui ont de petits revenus et paient déjà peu d’impôts bénéficient très peu de cette mesure, voire pas du tout », a argumenté l’élue du PS, dont la proposition a été refusée par 26 voix contre 12. /emu
Baptise Laville : « Cet argent pourrait être utilisé à meilleur escient. »
Les autres décisions du Conseil de ville du 26 octobre 2026 :
Acceptation par 30 voix contre 10 de la motion « Aménagements de la place des Bennelats »
- Refus par 28 voix contre 12 de la motion « Reprendre le Plan directeur de l’Energie »
- Refus à 25 voix contre 7 de la motion transformée en postulat « Création d’un parc à chiens urbain »
- Acceptation à la majorité évidente du postulat pour « Davantage d’ombre et une utilisation optimisée des espaces à la piscine de plein air »