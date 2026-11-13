La baisse de la quotité d’impôt approuvée à Porrentruy

Le budget 2027 de Porrentruy passe la rampe. Lors de sa séance de jeudi soir, le Conseil de ville a accepté par 26 voix contre 12 la mouture qui prévoit un bénéfice de 29'898 francs au compte général. Les investissements se montent à 4,6 millions de francs, le tout sans toucher à la réserve de politique budgétaire qui s’élève à 5,9 millions de francs, et avec une baisse de la quotité d’impôt. Celle-ci va diminuer de 0,5 point pour passer de 2.00 à 2,05 points, comme proposé par le Conseil communal.





La majorité favorable

Ces prévisions comptables ont été plébiscitées par le PCSI, le Centre et le PLR. « Le pronostic présenté est remarquable dans un contexte économique particulier. Malgré les incertitudes, notre commune maintient sa capacité d’investissement. Les projets nécessaires à son développement ne sont donc pas sacrifiés », s’est réjoui Yves Quiquerez du PCSI. « Ce qui est réjouissant, c’est que ce résultat a été pris sans artifices comptables. Nous sommes aussi très satisfaits que le budget 2027 permette de verser l’intégralité du renchérissement en suspens de 1,5% en faveur du personnel de la municipalité », a renchéri Philippe Piegay du PLR, qualifiant la baisse de quotité d’impôt de logique. « Cette baisse de la quotité d’impôt est opportune. C’est le moment de montrer à nos concitoyens que leurs politiques les soutiennent et comprennent que la vie est chère. Cette baisse va profiter non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux sociétés », a approuvé le président du groupe Le Centre Nathan Rebetez.