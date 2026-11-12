Initiative sur les feux d’artifice : quels changements pour les professionnels ?

Non visés par l’initiative soumise en votation le 29 novembre, les artificiers professionnels ne devraient pas voir leur profession bouleversée en cas de oui. Les importateurs et vendeurs, eux, pourraient subir quelques désagréments.
Les pétards des enfants, les fusées tirées depuis le jardin le 1er août ou à Nouvel An, voilà tout un petit rituel qui pourrait disparaitre à l’issue des votations du 29 novembre. Si l'initiative sur les feux d'artifice est acceptée, la vente et l'utilisation d'engins pyrotechniques bruyants deviendraient interdites pour les particuliers. Les communes et autres manifestations, qui recourent à des artificiers professionnels, pourraient en revanche toujours organiser des feux d'artifice. « On pourra toujours tirer des feux d’artifice à la fête nationale et Nouvel An selon le même régime d’autorisation qu’actuellement, tout comme pour les demandes particulières pour un mariage ou un anniversaire. Pas de grand changement en cas de nouvelle loi », explique Daniel Grolimond, artificier professionnel, titulaire d’un permis, dans le Jura.
Daniel Grolimond : « Nous professionnels, on tirera toujours des feux d’artifice »
Mais cela pourrait changer pour son commanditaire, Sugyp, entreprise neuchâteloise spécialisée dans la conception et réalisation de spectacles pyrotechniques et importatrice d’engins souvent en provenance de Chine. « L’importateur doit quand même avoir des bunkers pour entreposer, et il a aussi dans son assortiment des petits feux d’artifices pour les particuliers. Si la loi passe, il aura un volume de matériel qui sera diminué, les conteneurs de marchandises ne seront plus destinés qu’à l’usage professionnel, ce qui pourrait faire évoluer le prix » à la hausse, craint Daniel Grolimond.
Certains engins vendus, « c’est vrai que ça peut être dangereux »
Les grandes surfaces qui vendent des engins pyrotechniques en période de fête pâtiraient également d’une telle interdiction. « Chez ces revendeurs, on voit aussi du matériel de plus en plus puissant. Suivant l’endroit où les particuliers tirent ces engins, c’est vrai que ça peut être dangereux », reconnaît l’artificier sur un plan sécuritaire, sans soutenir l’initiative pour autant. « Il aurait mieux fallu encadrer cette pratique plutôt que de la bannir de nos traditions », regrette Daniel Grolimond qui souscrit également aux arguments écologiques.
« Il aurait fallu encadrer plutôt que de bannir. »
Les particuliers, autorisés actuellement à user de feux d’artifice uniquement les 31 juillet, 1er août et la nuit de l’an, devraient encore pouvoir acheter des engins non bruyants tels que volcans et feux de Bengale. /jpi