Initiative sur les feux d’artifice : quels changements pour les professionnels ?

Mais cela pourrait changer pour son commanditaire, Sugyp, entreprise neuchâteloise spécialisée dans la conception et réalisation de spectacles pyrotechniques et importatrice d’engins souvent en provenance de Chine. « L’importateur doit quand même avoir des bunkers pour entreposer, et il a aussi dans son assortiment des petits feux d’artifices pour les particuliers. Si la loi passe, il aura un volume de matériel qui sera diminué, les conteneurs de marchandises ne seront plus destinés qu’à l’usage professionnel, ce qui pourrait faire évoluer le prix » à la hausse, craint Daniel Grolimond.





Certains engins vendus, « c’est vrai que ça peut être dangereux »

Les grandes surfaces qui vendent des engins pyrotechniques en période de fête pâtiraient également d’une telle interdiction. « Chez ces revendeurs, on voit aussi du matériel de plus en plus puissant. Suivant l’endroit où les particuliers tirent ces engins, c’est vrai que ça peut être dangereux », reconnaît l’artificier sur un plan sécuritaire, sans soutenir l’initiative pour autant. « Il aurait mieux fallu encadrer cette pratique plutôt que de la bannir de nos traditions », regrette Daniel Grolimond qui souscrit également aux arguments écologiques.