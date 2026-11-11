« Café des Arts » : Yves Hänggi

Le « Mur de respect », grande fresque réalisée par l’artiste Yves Hänggi est inaugurée ce mercredi ...
« Café des Arts » : Yves Hänggi

Le « Mur de respect », grande fresque réalisée par l’artiste Yves Hänggi est inaugurée ce mercredi 11 novembre à Porrentruy.

L’artiste Yves Hänggi devant sa fresque géante « Mur de Respect » L’artiste Yves Hänggi devant sa fresque géante « Mur de Respect »

Une œuvre monumentale, réalisée par l’illustrateur et peintre Yves Hänggi dans le cadre de la semaine contre le racisme, est mise en place au parc du Pré de l’Etang à Porrentruy. A la suite de différents ateliers réalisés avec des personnes venant de différentes cultures et communautés, L’artiste jurassien a créé cette fresque s’inspirant de différents dessins et messages créés autour du respect.

Des figures, textes, symboles représentent le monde, et les humains de différents pays et continents sur cette grande plaque de six mètres de longueur formant un grand mur de respect. Il célèbre la diversité et invite à réfléchir à la place de chacun dans notre société. L’œuvre dévoile une nouvelle facette artistique de l’artiste.

Yves Hänggi : « Les symboles, textes et images de cette fresque reflètent le respect humain et le vivre-ensemble. »

Ecouter le son

Une grande fresque consacrée au respect et au vivre-ensemble qui sera inaugurée ce mercredi à 16 heures au parc du Pré de l’étang à Porrentruy avec la présence de l’artiste Yves Hänggi, du Ministre Valentin Zuber et du conseillé municipal Matthieu Hays. /jmp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 12:48

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 10:43

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 11:18

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 09:29

Articles les plus lus

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 09:29

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 10:43

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 11:18

Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 11:49

La canicule n’a pas eu raison des sapins de Noël 2026

La canicule n’a pas eu raison des sapins de Noël 2026

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 16:34

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Divorce au sein des Nuits de Milandre

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 09:29

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Limitation des feux d’artifice : notre débat

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 11:18

Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 11:49