« Café des Arts » : Yves Hänggi

Une œuvre monumentale, réalisée par l’illustrateur et peintre Yves Hänggi dans le cadre de la semaine contre le racisme, est mise en place au parc du Pré de l’Etang à Porrentruy. A la suite de différents ateliers réalisés avec des personnes venant de différentes cultures et communautés, L’artiste jurassien a créé cette fresque s’inspirant de différents dessins et messages créés autour du respect.

Des figures, textes, symboles représentent le monde, et les humains de différents pays et continents sur cette grande plaque de six mètres de longueur formant un grand mur de respect. Il célèbre la diversité et invite à réfléchir à la place de chacun dans notre société. L’œuvre dévoile une nouvelle facette artistique de l’artiste.