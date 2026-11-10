La canicule n’a pas eu raison des sapins de Noël 2026

Malgré les températures caniculaires et la sécheresse de cet été, les sapins de Noël prévus ...
La canicule n’a pas eu raison des sapins de Noël 2026

Malgré les températures caniculaires et la sécheresse de cet été, les sapins de Noël prévus pour cette année ont tenu bon dans la région, contrairement aux nouvelles plantations qui ont séché.

Les sapins de la région prévus pour Noël ont résisté à la canicule. (Photo d'illustration) Les sapins de la région prévus pour Noël ont résisté à la canicule. (Photo d'illustration)

La canicule de cet été ne perturbera pas trop la magie de Noël. Les sapins Nordmann de la région déjà bien enracinés n’ont pas trop souffert du chaud, selon Olivier Ribeaud, pépiniériste à Porrentruy. Il y a eu très peu, voire aucune perte sur les arbres prévus pour les fêtes de Noël de cette année. Un soulagement pour Olivier Ribeaud. « On avait peur que beaucoup d’arbres sèchent et ce n’est pas le cas », souffle-t-il. Le spécialiste l’explique par l’essence de ces sapins. « Les Nordmann sont connus, car ils ont un système racinaire différent des épicéas que l’on trouve dans nos forêts. Ce sont des sapins qui font des pivots, c’est-à-dire qui ont un système de racines qui descend jusqu’à 1,5 m à 2 m de profondeur. Ils ont donc pu aller chercher de l’humidité », explique-t-il.

Olivier Ribeaud : « Ils sont restés beaux et verts. »

Ecouter le son

Toutefois, la canicule a eu un gros impact sur les nouvelles plantations. « On a planté 2'000 sapins en mars. Ils ont commencé à pousser et quand il a commencé de faire chaud, ils ont souffert du sec. Ils sont tous morts. On doit recommencer », souligne Olivier Ribeaud. Mais pas de quoi mettre en péril les ventes pour les prochains Noëls. « Les sapins que je coupe ces prochaines semaines sont des arbres plantés il y a près de 10 ans. Pour l’année prochaine, j’en ai beaucoup aussi. Toutefois, il faudra que je plante un peu plus, sinon je pourrais avoir un manque dans une bonne dizaine d’années », assure le pépiniériste bruntrutain. Le plus gros hic pour les producteurs de sapins de Noël réside dans les pertes financières liées aux plantations de cet été. /lge

Olivier Ribeaud : « Tous les sapins plantés sont morts. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

BKW s'accroche à ses objectifs malgré un trimestre au sec

BKW s'accroche à ses objectifs malgré un trimestre au sec

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 12:11

La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 16:01

« Dans le fauteuil des députés » : Boris Beuret

« Dans le fauteuil des députés » : Boris Beuret

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 10:50

Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 16:09

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - Quatre fauteuils, un match

« La p’tite phrase » - Quatre fauteuils, un match

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 09:00

« Dans le fauteuil des députés » : Boris Beuret

« Dans le fauteuil des députés » : Boris Beuret

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 10:50

La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 16:01

Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 16:09

Motion pour une régularisation des sans-papiers dans le Jura

Motion pour une régularisation des sans-papiers dans le Jura

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 06:00

Le CS-POP exige une adaptation des allocations familiales au renchérissement

Le CS-POP exige une adaptation des allocations familiales au renchérissement

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 07:53

« La p’tite phrase » - Quatre fauteuils, un match

« La p’tite phrase » - Quatre fauteuils, un match

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 09:00

Imposition des couples mariés : notre débat

Imposition des couples mariés : notre débat

Région    Actualisé le 10.11.2026 - 10:50