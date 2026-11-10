La canicule n’a pas eu raison des sapins de Noël 2026

La canicule de cet été ne perturbera pas trop la magie de Noël. Les sapins Nordmann de la région déjà bien enracinés n’ont pas trop souffert du chaud, selon Olivier Ribeaud, pépiniériste à Porrentruy. Il y a eu très peu, voire aucune perte sur les arbres prévus pour les fêtes de Noël de cette année. Un soulagement pour Olivier Ribeaud. « On avait peur que beaucoup d’arbres sèchent et ce n’est pas le cas », souffle-t-il. Le spécialiste l’explique par l’essence de ces sapins. « Les Nordmann sont connus, car ils ont un système racinaire différent des épicéas que l’on trouve dans nos forêts. Ce sont des sapins qui font des pivots, c’est-à-dire qui ont un système de racines qui descend jusqu’à 1,5 m à 2 m de profondeur. Ils ont donc pu aller chercher de l’humidité », explique-t-il.
Olivier Ribeaud : « Ils sont restés beaux et verts. »
Toutefois, la canicule a eu un gros impact sur les nouvelles plantations. « On a planté 2'000 sapins en mars. Ils ont commencé à pousser et quand il a commencé de faire chaud, ils ont souffert du sec. Ils sont tous morts. On doit recommencer », souligne Olivier Ribeaud. Mais pas de quoi mettre en péril les ventes pour les prochains Noëls. « Les sapins que je coupe ces prochaines semaines sont des arbres plantés il y a près de 10 ans. Pour l’année prochaine, j’en ai beaucoup aussi. Toutefois, il faudra que je plante un peu plus, sinon je pourrais avoir un manque dans une bonne dizaine d’années », assure le pépiniériste bruntrutain. Le plus gros hic pour les producteurs de sapins de Noël réside dans les pertes financières liées aux plantations de cet été. /lge