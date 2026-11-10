Imposition des couples mariés : notre débat

L'imposition des couples mariés revient devant le peuple suisse le 29 novembre. L'initiative populaire « Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! » demande le maintien de l'imposition commune des époux pour l'impôt fédéral direct, tout en garantissant qu'ils ne soient pas désavantagés fiscalement par rapport aux autres contribuables.

Les partisans du texte souhaitent supprimer la pénalisation fiscale du mariage sans imposer une déclaration individuelle à chaque époux. Les opposants estiment que l'imposition individuelle, acceptée par le peuple en mars dernier, répond déjà à cet objectif. Ils craignent également que l'initiative favorise les couples mariés au détriment des personnes non mariées.

Deux invitées confronteront leurs points de vue : Irène Donzé, députée suppléante PLR, et Céline Petermann, présidente des Femmes du Centre. Elles débattront des enjeux de cette initiative dès 7h30 dans « La Matinale ». /mlm