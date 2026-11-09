Cécilia Martin, meilleure jeune bouchère du pays

Une jeune bouchère-charcutière jurassienne se distingue au niveau national. Cécilia Martin, établie à Miécourt, a remporté ce week-end à Lucerne la médaille d’or dans son métier lors des SwissSkills 2026 – un championnat qui vise à honorer les meilleurs apprentis du pays.

Âgée de 23 ans, Cécilia Martin, a suivi un parcours atypique : elle a d’abord obtenu une maturité gymnasiale avant de se former comme cuisinière, puis de s’orienter vers la boucherie. Elle a terminé cet apprentissage au début de l’été et, depuis le mois d’août, elle a travaillé dur pour se préparer à la compétition.