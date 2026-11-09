Cécilia Martin, meilleure jeune bouchère du pays

Une jeune bouchère-charcutière jurassienne se distingue au niveau national. Cécilia Martin, établie à Miécourt, a remporté ce week-end à Lucerne la médaille d’or dans son métier lors des SwissSkills 2026 – un championnat qui vise à honorer les meilleurs apprentis du pays.
Âgée de 23 ans, Cécilia Martin, a suivi un parcours atypique : elle a d’abord obtenu une maturité gymnasiale avant de se former comme cuisinière, puis de s’orienter vers la boucherie. Elle a terminé cet apprentissage au début de l’été et, depuis le mois d’août, elle a travaillé dur pour se préparer à la compétition.
Cécilia Martin : « Beaucoup de stress, mais une chouette expérience. »
Pour ne rien laisser au hasard en vue des SwissSkills, Cécilia Martin a bénéficié du coaching d’un autre boucher de la région, Jean-Luc Paupe, de Courroux.
« L’objectif, c’est quand même d’ouvrir quelque chose. »
Et lorsqu’on demande à Cécilia Martin si elle projette plutôt d'ouvrir une boucherie ou un restaurant, elle répond avec un sourire : « Un mélange des deux. » /lad