Cécilia Martin, meilleure jeune bouchère du pays

L’Ajoulote âgée de 23 ans a décroché la médaille d’or dans la catégorie boucherie-charcuterie ...
Cécilia Martin, meilleure jeune bouchère du pays

L’Ajoulote âgée de 23 ans a décroché la médaille d’or dans la catégorie boucherie-charcuterie lors des SwissSkills 2026 ce week-end à Lucerne.

Cécilia Martin (au centre), de Miécourt, a décroché l'or aux SwissSkills 2026 dans la catégorie boucherie-charcuterie. (Photo: Cécilia Martin) Cécilia Martin (au centre), de Miécourt, a décroché l'or aux SwissSkills 2026 dans la catégorie boucherie-charcuterie. (Photo: Cécilia Martin)

Une jeune bouchère-charcutière jurassienne se distingue au niveau national. Cécilia Martin, établie à Miécourt, a remporté ce week-end à Lucerne la médaille d’or dans son métier lors des SwissSkills 2026 – un championnat qui vise à honorer les meilleurs apprentis du pays.

Âgée de 23 ans, Cécilia Martin, a suivi un parcours atypique : elle a d’abord obtenu une maturité gymnasiale avant de se former comme cuisinière, puis de s’orienter vers la boucherie. Elle a terminé cet apprentissage au début de l’été et, depuis le mois d’août, elle a travaillé dur pour se préparer à la compétition.

Cécilia Martin : « Beaucoup de stress, mais une chouette expérience. »

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Pour ne rien laisser au hasard en vue des SwissSkills, Cécilia Martin a bénéficié du coaching d’un autre boucher de la région, Jean-Luc Paupe, de Courroux.

« L’objectif, c’est quand même d’ouvrir quelque chose. »

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Et lorsqu’on demande à Cécilia Martin si elle projette plutôt d'ouvrir une boucherie ou un restaurant, elle répond avec un sourire : « Un mélange des deux. » /lad


 

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