Le très protocolé vote dans les EMS

Recevoir son enveloppe de vote et prendre part à un scrutin, une procédure banale pour beaucoup, mais plus compliquée dans les institutions. Le Foyer des Planchettes nous a accueillis pour décrypter la pratique.
L’exercice du droit de vote pour les personnes en institution interpelle régulièrement les politiques. Le Gouvernement a répondu au printemps dernier à une question écrite en la matière. À quelques semaines des votations fédérales du 29 novembre un établissement médico-social (EMS) nous a ouvert ses portes pour mieux comprendre la pratique. Le protocole a été déterminé en 2023 par la Chancellerie cantonale. « Je crois que c’est important d’être assez carré sur la question si on veut protéger le droit de vote des personnes âgées », avoue Julien Loichat, directeur du Foyer des Planchettes à Porrentruy. « On reçoit les enveloppes de vote, on les stocke sous clé et on écrit à chaque résident pour l’informer qu’il doit venir la chercher », explique Celia Monaco, chargée d’accueil de l’institution, qui nous a détaillé toute la procédure.
Julien Loichat : « Il y a un risque potentiel d’où la nécessité de cadrer les choses. »
La procédure est stricte. Seuls les résidents peuvent retirer leur enveloppe pour un scrutin contre signature. Ils sont entre 10 et 15 à le faire habituellement. Il faut dire que le droit de vote est personnel et les membres de la famille ne sont pas habilités à le faire. Le matériel non retiré est détruit. Parmi les personnes qui tiennent à exercer leur devoir civique au sein du Foyer des Planchettes, Rosemonde Probst : « Je demande conseil à mes enfants pour savoir sur quoi on vote, mais je ne fais pas comme ils veulent. C’est moi qui décide ! »
Visiteurs inhabituels
Par le passé, des visiteurs inhabituels et non désintéressés fréquentaient le home en période électorale. Une autre époque, selon Julien Loichat : « Une de mes prédécesseurs avait dû menacer d’appeler la police parce que des personnes tentaient d’aider certains résidents à exercer leur droit de vote. » Aujourd’hui, il voit plutôt des membres de la famille qui insistent « très souvent de manière bienveillante » pour aider leurs proches, mais elles peinent à comprendre les formalités imposées. /rce