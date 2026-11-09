Le très protocolé vote dans les EMS

La procédure est stricte. Seuls les résidents peuvent retirer leur enveloppe pour un scrutin contre signature. Ils sont entre 10 et 15 à le faire habituellement. Il faut dire que le droit de vote est personnel et les membres de la famille ne sont pas habilités à le faire. Le matériel non retiré est détruit. Parmi les personnes qui tiennent à exercer leur devoir civique au sein du Foyer des Planchettes, Rosemonde Probst : « Je demande conseil à mes enfants pour savoir sur quoi on vote, mais je ne fais pas comme ils veulent. C’est moi qui décide ! »





Visiteurs inhabituels

Par le passé, des visiteurs inhabituels et non désintéressés fréquentaient le home en période électorale. Une autre époque, selon Julien Loichat : « Une de mes prédécesseurs avait dû menacer d’appeler la police parce que des personnes tentaient d’aider certains résidents à exercer leur droit de vote. » Aujourd’hui, il voit plutôt des membres de la famille qui insistent « très souvent de manière bienveillante » pour aider leurs proches, mais elles peinent à comprendre les formalités imposées. /rce