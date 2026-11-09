Le très protocolé vote dans les EMS

Recevoir son enveloppe de vote et prendre part à un scrutin, une procédure banale pour beaucoup ...
Le très protocolé vote dans les EMS

Recevoir son enveloppe de vote et prendre part à un scrutin, une procédure banale pour beaucoup, mais plus compliquée dans les institutions. Le Foyer des Planchettes nous a accueillis pour décrypter la pratique.

Celia Monaco reçoit les résidents du Foyer des Planchettes lorsqu'ils viennent retirer leur matériel de vote. Celia Monaco reçoit les résidents du Foyer des Planchettes lorsqu'ils viennent retirer leur matériel de vote.

L’exercice du droit de vote pour les personnes en institution interpelle régulièrement les politiques. Le Gouvernement a répondu au printemps dernier à une question écrite en la matière. À quelques semaines des votations fédérales du 29 novembre un établissement médico-social (EMS) nous a ouvert ses portes pour mieux comprendre la pratique. Le protocole a été déterminé en 2023 par la Chancellerie cantonale. « Je crois que c’est important d’être assez carré sur la question si on veut protéger le droit de vote des personnes âgées », avoue Julien Loichat, directeur du Foyer des Planchettes à Porrentruy. « On reçoit les enveloppes de vote, on les stocke sous clé et on écrit à chaque résident pour l’informer qu’il doit venir la chercher », explique Celia Monaco, chargée d’accueil de l’institution, qui nous a détaillé toute la procédure.

Julien Loichat : « Il y a un risque potentiel d’où la nécessité de cadrer les choses. »

Ecouter le son

La procédure est stricte. Seuls les résidents peuvent retirer leur enveloppe pour un scrutin contre signature. Ils sont entre 10 et 15 à le faire habituellement. Il faut dire que le droit de vote est personnel et les membres de la famille ne sont pas habilités à le faire. Le matériel non retiré est détruit. Parmi les personnes qui tiennent à exercer leur devoir civique au sein du Foyer des Planchettes, Rosemonde Probst : « Je demande conseil à mes enfants pour savoir sur quoi on vote, mais je ne fais pas comme ils veulent. C’est moi qui décide ! »


Visiteurs inhabituels

Par le passé, des visiteurs inhabituels et non désintéressés fréquentaient le home en période électorale. Une autre époque, selon Julien Loichat : « Une de mes prédécesseurs avait dû menacer d’appeler la police parce que des personnes tentaient d’aider certains résidents à exercer leur droit de vote. » Aujourd’hui, il voit plutôt des membres de la famille qui insistent « très souvent de manière bienveillante » pour aider leurs proches, mais elles peinent à comprendre les formalités imposées. /rce


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