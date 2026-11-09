Ajoie : deux personnes arrêtées pour plusieurs infractions

Les deux individus ont été interpellés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité ...
Ajoie : deux personnes arrêtées pour plusieurs infractions

Les deux individus ont été interpellés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières dans un train à Buix. Ils auraient notamment volé dans des voitures, causant des dégâts aux véhicules. La police jurassienne les relie au vol d’un téléphone et d’une trottinette électrique.

Deux personnes ont été interpellées dans un train à Buix après une série d'infractions commises à Saint-Ursanne durant le week-end. (Photo d'illustration.)  Deux personnes ont été interpellées dans un train à Buix après une série d'infractions commises à Saint-Ursanne durant le week-end. (Photo d'illustration.) 

Deux personnes ont été arrêtées après plusieurs vols et déprédations commis à Saint-Ursanne durant le week-end. La Police cantonale jurassienne a été alertée de plusieurs infractions, notamment des vols et tentatives de vols dans des véhicules ainsi que des dommages matériels, indique-t-elle dans un communiqué ce lundi.

Les deux individus ont été interpellés dans un train à Buix par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Les investigations de la police ont également permis d'établir leur implication dans le vol d'un téléphone portable et d'une trottinette électrique.

Les deux personnes ont ensuite été déférées devant la justice. Le Ministère public a ouvert une instruction et prononcé des ordonnances pénales les condamnant à des peines privatives de liberté fermes. /comm-mlm


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