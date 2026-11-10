Le Gouvernement jurassien doit appliquer la loi et adapter les allocations familiales au renchérissement. Le CS-POP l’exige dans un communiqué publié lundi soir. Selon le parti, l’exécutif avait reconnu il y a un an au Parlement avoir sciemment renoncé à appliquer la disposition légale en question. Le CS-POP ajoute que « rien n’a bougé avec la nouvelle équipe gouvernementale à majorité socialiste ». Il dénonce un choix politique « anti-démocratique qui se fait au détriment du pouvoir d’achat des familles ». La formation appelle les bénéficiaires lésés à demander le recalcul des allocations familiales perçues depuis le 1er janvier 2025 et à réclamer le rétroactif. /comm-alr
Le CS-POP exige une adaptation des allocations familiales au renchérissement
Le Gouvernement jurassien doit appliquer la loi et adapter les allocations familiales au renchérissement. Le CS-POP l’exige dans un communiqué publié lundi soir. Selon le parti, l’exécutif avait reconnu il y a un an au Parlement avoir sciemment renoncé à appliquer la disposition légale en question. Le CS-POP ajoute que « rien n’a bougé avec la nouvelle équipe gouvernementale à majorité socialiste ». Il dénonce un choix politique « anti-démocratique qui se fait au détriment du pouvoir d’achat des familles ». La formation appelle les bénéficiaires lésés à demander le recalcul des allocations familiales perçues depuis le 1er janvier 2025 et à réclamer le rétroactif. /comm-alr
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