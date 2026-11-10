Motion pour une régularisation des sans-papiers dans le Jura

Une motion déposée la semaine dernière réclame une régularisation des sans-papiers dans le Jura. Des personnes vivent et travaillent durant des années dans le canton sans disposer d’une autorisation de séjour, relève la députée au Parlement jurassien Jeanne Lusa. L’absence de statut légal les maintient dans une situation de précarité. Elle a également des répercussions pour les enfants concernés. La régularisation permet de renforcer la protection des personnes ayant une activité lucrative, de favoriser la déclaration de ces activités, de limiter la concurrence liée au travail non déclaré et de consolider les contributions aux assurances sociales, indique la parlementaire.

En 2017 et 2018, le canton de Genève a lancé l’opération Papyrus et régularisé les titres de séjour d’environ 2’900 personnes. Celles-ci devaient remplir différents critères comme avoir un emploi, ne pas avoir d’antécédents pénaux et comprendre le français. Plus récemment, le canton de Neuchâtel a lui aussi mis en place un dispositif temporaire inspiré de Papyrus, confirmant la possibilité d’agir dans le cadre du droit fédéral existant. Selon des estimations, environ 1’400 personnes résident sur le territoire cantonal neuchâtelois sans droit de séjour. /rce