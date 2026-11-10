« Dans le fauteuil des députés » : Boris Beuret

Finances cantonales

Dans les dossiers qui lui tiennent à cœur, Boris Beuret cite les finances cantonales, notamment le budget de l’Etat, présenté en octobre dernier. « La mouture présentée à la commission est à mon avis équilibrée, on verra lors des débats ce qui en ressortira. Mais il faudra encore travailler pour atteindre l’équilibre ». Alors que l’exécutif de Porrentruy annonçait la veille vouloir baisser sa quotité d’impôts dès 2027 après plusieurs années d’économies, Boris Beuret n’imagine pas une situation similaire au niveau cantonal : « La commission a cette vue d’ensemble, et on se rend compte qu’il y a encore d’autres défis avant de baisser les impôts. On profite des bons effets du plan équilibre, il s’agit de ne pas se relâcher. »

Autre actualité évoquée avec Boris Beuret, les restrictions d’eau levées dans la commune de Val-Terbi et en Ajoie il y a quelques jours, après une situation de sécheresse prolongée, qui l’inquiète. « Par chance on a relié l’exploitation au réseau de Val-Terbi il y a quelques années. Mais à l’arrivée de ma source dans le réservoir il n’y a rien. On est content de revoir la pluie. Mais à plus long terme, il faut mettre nos ressources et notre énergie pour s’adapter et prendre des mesures pour éviter les problèmes climatiques, même si le Jura aura moins d’influence sur ces problématiques. » /tna