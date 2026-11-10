La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

Le projet immobilier de la société ImmoBaume SA a fait l’objet de quatre oppositions de la ...
La construction de soixante appartements contestée au Noirmont

Le projet immobilier de la société ImmoBaume SA a fait l’objet de quatre oppositions de la part de riverains.

Le projet vise notamment à répondre au développement de la zone d'activité au Noirmont. (Photo : archives) Le projet vise notamment à répondre au développement de la zone d'activité au Noirmont. (Photo : archives)

Un important projet immobilier au Noirmont devra encore attendre avant de sortir de terre. Le promoteur ImmoBaume SA a reçu quatre oppositions au terme du délai de dimanche. Le directeur de la société franc-montagnarde a indiqué ce mardi à RFJ que des riverains combattent la construction de soixante appartements au lieu-dit Sous la Fontenatte, dans un quartier orienté vers la vallée du Doubs. Selon Marcel Maillard, les opposants critiquent la proximité du projet avec leurs habitations et le fait que la démarche ne réponde pas à un réel besoin. « Ce sont les mêmes personnes qui s’étaient déjà opposées au plan spécial. On repart donc dans une période de procédure », souffle le directeur de l’entreprise noirmonnière qui prévoit un investissement de 35 millions de francs pour construire cinq immeubles. /nmy


 

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