Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Une imposante opération de levage s'est déroulée mardi à Reconvilier. Un élément de pont de 110 tonnes a été installé sous la voie ferrée pour permettre le réaménagement du ruisseau de la Motte.
Seulement sept petites minutes. C’est le temps qu’il aura fallu pour soulever cet élément de béton de 110 tonnes puis délicatement le déposer au fond de la fouille. L'opération menée mardi matin à Reconvilier marque une étape importante dans le projet de revitalisation du ruisseau de la Motte, entre la route de Tavannes et la voie ferrée. L'objectif est notamment de réduire les risques d'inondation dans le quartier de La Vauche, où plusieurs entreprises ont déjà été confrontées à des débordements du cours d'eau, notamment lors des crues centennales.
Un projet débloqué grâce aux travaux des CFF
Ce chantier était envisagé depuis plus d'une décennie, mais la nécessité d'interrompre le trafic ferroviaire compliquait sa réalisation. La fermeture de la ligne Sonceboz–Moutier par les CFF pour une année a finalement offert une occasion en or de concrétiser le projet. D’autant que la population avait accepté en juin dernier à 65,6 % un crédit de 970'000 francs pour le réaménagement du ruisseau. Une avancée qui réjouit Ervin Grünenwald, conseiller municipal en charge des services industriels à Reconvilier.
Ervin Grünenwald : « C'est un petit aboutissement »
Une opération minutieusement préparée
Si la pose de l'ouvrage s’est déroulée en un clin d’oeil, elle a tout de même nécessité une importante préparation. L'entreprise de levage Gyger, mandaté pour réaliser les travaux, a notamment mobilisé une grue équipée de 174 tonnes de contrepoids supplémentaires. « C'est quelques minutes de travail, mais il y a souvent beaucoup de travail en amont », souligne Eric Gyger, fondateur de l'entreprise, qui pilotait lui-même la grue. La stabilité du terrain constituait l'une des principales difficultés de l'opération. Une imposante dalle en béton a même été aménagée uniquement pour supporter les appuis de l'engin. « 160 tonnes de pression sur un seul appui, c'est pas anodin », souligne le spécialiste. Si la pose de cet élément marque une étape importante, le chantier, lui, est toutefois loin d'être terminé. Les travaux devront se poursuivre après l'automne 2027, une fois certaines interventions des CFF achevées. /rme