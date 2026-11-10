Un pont installé à Reconvilier pour sécuriser le ruisseau de la Motte

Seulement sept petites minutes. C’est le temps qu’il aura fallu pour soulever cet élément de béton de 110 tonnes puis délicatement le déposer au fond de la fouille. L'opération menée mardi matin à Reconvilier marque une étape importante dans le projet de revitalisation du ruisseau de la Motte, entre la route de Tavannes et la voie ferrée. L'objectif est notamment de réduire les risques d'inondation dans le quartier de La Vauche, où plusieurs entreprises ont déjà été confrontées à des débordements du cours d'eau, notamment lors des crues centennales.





Un projet débloqué grâce aux travaux des CFF

Ce chantier était envisagé depuis plus d'une décennie, mais la nécessité d'interrompre le trafic ferroviaire compliquait sa réalisation. La fermeture de la ligne Sonceboz–Moutier par les CFF pour une année a finalement offert une occasion en or de concrétiser le projet. D’autant que la population avait accepté en juin dernier à 65,6 % un crédit de 970'000 francs pour le réaménagement du ruisseau. Une avancée qui réjouit Ervin Grünenwald, conseiller municipal en charge des services industriels à Reconvilier.