Divorce au sein des Nuits de Milandre

L’entité suisse, Les Nuits de Milandre, et l’entité française, Les Nuits d’été, ont pris la décision de se séparer. L’association jurassienne est déjà à pied d’œuvre pour mettre sur pied son nouveau spectacle.
C’est la fin de la collaboration transfrontalière pour les Nuits de Milandre. L’association annonce ce mardi que les Nuits franco-suisses deviennent deux entités totalement indépendantes l’une de l’autre : Les Nuits de Milandre en Suisse, Les Nuits d’été en France. Les deux structures maintiendront des liens amicaux, précise le communiqué.
Un mariage de plus de 20 ans
Le projet était né entre 2000 et 2001, avec deux premières créations des Nuits de Milandre à Boncourt. C’est lors de la troisième édition, en 2003, que la commune de Delle a également été sollicitée. Ce qui a donné naissance à une association côté français : Les Nuits d’été. Depuis, 11 créations transfrontalières ont vu le jour, dirigées par le metteur en scène jurassien André Christe.
André Christe : « On ne comprend pas vraiment leurs raisons. »
Mais les Nuits d’été françaises ont désormais choisi, unilatéralement, de voler de leurs propres ailes. André Christe, déçu de la méthode, évoque des « chicanes d’enfants ». « On ne comprend pas vraiment leurs raisons. C’est arrivé subitement. Le nouveau président est arrivé avec cette idée. Le comité nous pose un peu des problèmes. Nous, on souhaite un divorce à l’amiable, mais ils sont assez agressifs », explique-t-il.
Reste qu’en conséquence, les Nuits de Milandre à Boncourt redeviennent indépendantes, comme à leur origine. Mais avec un prochain spectacle en plein air présenté comme « d’une toute nouvelle facture ». Un comité composé d’une dizaine de membres travaille actuellement sur ce nouveau projet. Le rendez-vous est donné « prochainement » à Boncourt et l’avenir s'annonce « bon », selon André Christe. /lad-lge