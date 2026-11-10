Divorce au sein des Nuits de Milandre

Mais les Nuits d’été françaises ont désormais choisi, unilatéralement, de voler de leurs propres ailes. André Christe, déçu de la méthode, évoque des « chicanes d’enfants ». « On ne comprend pas vraiment leurs raisons. C’est arrivé subitement. Le nouveau président est arrivé avec cette idée. Le comité nous pose un peu des problèmes. Nous, on souhaite un divorce à l’amiable, mais ils sont assez agressifs », explique-t-il.

Reste qu’en conséquence, les Nuits de Milandre à Boncourt redeviennent indépendantes, comme à leur origine. Mais avec un prochain spectacle en plein air présenté comme « d’une toute nouvelle facture ». Un comité composé d’une dizaine de membres travaille actuellement sur ce nouveau projet. Le rendez-vous est donné « prochainement » à Boncourt et l’avenir s'annonce « bon », selon André Christe. /lad-lge