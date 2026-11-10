Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

Neuchâtel a présenté mardi les détails de son projet d'évolution de la maturité gymnasiale ...
Maturité gymnasiale en 4 ans: Neuchâtel en faveur du système mixte

L'ajout d'une année supplémentaire pour la maturité gymnasiale aura une incidence sur les besoins d’infrastructures, affectées aux lycées neuchâtelois.

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Neuchâtel a présenté mardi les détails de son projet d'évolution de la maturité gymnasiale (EVMG-NE) en quatre ans. Le canton est en faveur d'un système mixte qui permettra à certains élèves de commencer le lycée après la 10e année de l'école obligatoire.

"Cette approche mixte renforce considérablement les chances de réussite des jeunes Neuchâtelois en réduisant les risques d'échec et de réorientation précoce", a expliqué le canton. Elle permet d'éviter d'allonger la durée des études, a-t-il ajouté.

L'entrée en maturité gymnasiale pourra se faire après la 10e ou la 11e année de l'école obligatoire, dès la rentrée 2032.

Neuchâtel a rappelé que dans 17 cantons suisses le passage en école de maturité est possible après la 10e année. Les adaptations de l'EVMG-NE au cycle 3 seront modérées et concentrées sur la 11e année. La principale évolution concerne le report du choix des options en 2e année de maturité.

Les syndicats sont opposés à l'option mixte, fondée pour eux "sur des critères économiques et non sur l'intérêt de l'élève".

/ATS


 

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