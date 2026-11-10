Nouvelle naissance d'un rhinocéros indien au zoo de Bâle

Un jeune rhinocéros indien a vu le jour début novembre au zoo de Bâle. La première naissance ...
Nouvelle naissance d'un rhinocéros indien au zoo de Bâle

Le petit rhinocéros indien Xshama a vu le jour jeudi dernier peu après minuit au zoo de Bâle.

Photo: Handout Zoo Basel Photo: Handout Zoo Basel

Un jeune rhinocéros indien a vu le jour début novembre au zoo de Bâle. La première naissance jamais observée en captivité de cette espèce menacée s'est déroulée dans le parc bâlois voici 70 ans.

La femelle Shakti, âgée de neuf ans, a donné naissance jeudi dernier à un petit mâle, nommé Xshama, annonce mardi le zoo de Bâle. La gestation a duré 489 jours, soit environ 16 mois, et la mise bas s'est déroulée sans complications.

Il s'agit du deuxième rejeton de Shakti, après Tican, né en 2022, et du premier pour le père, Puri, âgé de 11 ans. Si les rhinocéros indiens sont des animaux généralement solitaires, les femelles restent auprès de leurs petits, qui rythment leur journée. La mère n'intervient qu'en cas de danger.

La naissance de Xshama coïncide avec les 70 ans d'élevage de l'espèce au zoo de Bâle: en 1956, le mâle Rudra est devenu le premier rhinocéros indien au monde à naître en captivité. À l'époque, sa naissance avait fait sensation. Depuis, 38 individus sont nés au zoo de Bâle, qui tient le registre international des reproducteurs depuis 1972.

La population de rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis), une espèce unicorne vivant en Asie, a fortement diminué ces dernières années. Elle est classée comme "vulnérable" sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

/ATS


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