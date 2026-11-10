Drame de Crans-Montana: oui du Parlement à un crédit complémentaire

Le Parlement valaisan a accepté un crédit complémentaire au budget 2026 en lien avec l'incendie ...
Drame de Crans-Montana: oui du Parlement à un crédit complémentaire

Guy Parmelin, Emmanuel Macron et le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard avaient participé à la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana le 9 janvier dernier à Martigny.

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le Parlement valaisan a accepté un crédit complémentaire au budget 2026 en lien avec l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier dernier. Les députés ont alloué mardi 1 million de francs supplémentaire au Conseil d'Etat.

Cette somme va permettre de couvrir les frais engendrés par l’hommage national rendu le 9 janvier à Martigny, des études d’avocats et la création de la Fondation Beloved et la mise en place de deux task forces au sein de l’administration cantonale.

La cérémonie d'hommage avait réuni environ 700 invités, dont 150 victimes et leurs familles. Des représentants officiels de 37 pays et de l'Union européenne - dont les présidents français Emmanuel Macron et italien Sergio Mattarella - avaient fait le déplacement en Octodure pour l'occasion.

Productions artistiques bénévoles

"Cette cérémonie et la réunion avec les familles du 11 mars à Sion ont coûté 465'000 francs", a précisé le conseiller d'Etat Mathias Reynard mardi devant le Parlement.

Ce montant de 465'000 francs regroupe les frais liés à la mise à disposition de diverses salles de Martignyexpo, ceux des prestataires (décoration, aménagement des locaux, traiteurs, etc.), la sécurité et l'accueil des familles. Les artistes auront, eux, participé bénévolement à la cérémonie.

A la suite de l'incendie, le Conseil d'Etat a mandaté une étude d'avocats pour des conseils juridiques. "Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour ce dossier hors normes, afin de pouvoir continuer à gérer les tâches juridiques habituelles de l'Etat", avait indiqué le gouvernement dans son message au parlement.

Analyse juridique en cours

Par ailleurs, afin de réaliser rapidement la révision totale de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels, initiée en novembre 2025, une analyse juridique conjointe a été attribuée à deux experts externes de l'Université de Neuchâtel.

Enfin, différents mandats ont dû être attribués dans le cadre de la constitution de la fondation Beloved pour l'aide aux victimes et aux proches des victimes de l'incendie du "Constellation."

Selon le gouvernement valaisan, le volume de ces autres frais se montent à environ 500'000 francs pour le Canton. D'où cette demande de crédit complémentaire d'un million de francs.

Ce montant global sera prioritairement compensé par les reliquats potentiels des comptes 2026 de l'ensemble des départements. Au besoin, ce crédit sera couvert par un prélèvement sur la réserve de politique budgétaire du Canton.

L'UDC unique parti divisé

Mardi matin, l'ensemble des groupes a accepté l'entrée en matière (120 oui, 0 non, 5 abstentions). Aucun amendement n'a été déposé. Le crédit complémentaire demandé a ainsi été accepté à l'unanimité (119 oui, 0 non, 5 abstentions).

Plusieurs élus de l'UDC se sont abstenus, estimant que certains mandats d'avocats externes attribués auraient pu être traités par directement les services juridiques du Canton.

/ATS


 

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