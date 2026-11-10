Budget 2027 de l'Etat du Valais fragile selon le Parlement

L'entrée en matière sur le budget 2027 a occupé le Grand Conseil mardi matin. Si le budget présenté est à l'équilibre, avec un excédent de revenus de 0,7 million de francs, les députés le jugent "fragile" et avec peu de marge de manoeuvre.

Mardi, le Parlement a tenu son débat d'entrée en matière sur le budget, sans procéder à un vote. Il s'est penché sur les chiffres présentés par la cheffe du département des finances et de l'énergie Franziska Biner, qui avait évoqué un contexte financier exigeant.

Contrètement, le budget 2027 prévoit un excédent de revenus de 0,7 million de francs et un excédent de financement de 0,8 million, pour des charges et des revenus de 4,9 milliards. Les investissements atteignent 613 millions.

Les députés ont globalement jugé le budget "fragile" et regretté une marge de manoeuvre limitée. Plusieurs groupes se sont aussi inquiétés de l'important prélèvement prévu dans les fonds et réserves.

Les amendements déposés par les groupes seront examinés lors de la session de décembre.

/ATS