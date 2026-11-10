Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Les victimes d'abus subis pendant l'enfance veulent participer à l'élaboration des politiques ...
Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Les victimes d'abus subis pendant l'enfance demandent "une place à la table où se décident les lois".

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les victimes d'abus subis pendant l'enfance veulent participer à l'élaboration des politiques et des lois qui les concernent. Lancée mardi, la plateforme “Be Brave Switzerland” entend créer une commission nationale de survivants appelée à intervenir au Parlement.

Le lancement officiel du réseau a eu lieu mardi à Berne, a annoncé Be Brave Switzerland dans un communiqué. La plateforme suisse fait partie de l’initiative internationale “Brave Movement”, portée par des survivants, et a vu le jour en collaboration avec l’association valaisanne Lagopaid. Sa principale revendication est la création d’une commission composée exclusivement de personnes ayant elles-mêmes été victimes.

"Depuis des décennies, on parle des victimes sans qu’elles soient présentes. Elles connaissent mieux que quiconque les défaillances du système, car elles les ont vécues. Ce qu’elles demandent, ce n’est pas de la compassion: c’est une place à la table où se décident les lois", a déclaré Sophie Juliette In Albon, présidente de LagopAid et fondatrice de BeBrave Switzerland.

/ATS


 

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