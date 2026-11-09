Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Proposé en Suisse et dans sept autres pays européens, le jeu Eurodreams permet actuellement de gagner une rente exceptionnelle de CHF 50'000 francs par mois pendant 30 ans. Cette rente restera en jeu jusqu’à ce qu’elle soit remportée, puis reviendra à CHF 22'222 francs par mois pendant 30 ans.
Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 1, 3, 6, 12, 27 et 37, a annoncé la Loterie romande.
Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.
Le gros lot est une rente mensuelle de 50'000 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé "dream". Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.