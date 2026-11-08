Forte progression de l'UDC au Grand Conseil fribourgeois

L'UDC est devenu dimanche la première force du canton de Fribourg en nombre de voix, mais reste ...
Forte progression de l'UDC au Grand Conseil fribourgeois

Les élections fribourgeoises ont donné lieu à un grand chambardement au Grand Conseil.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'UDC est devenu dimanche la première force du canton de Fribourg en nombre de voix, mais reste juste derrière le Centre en nombre d'élus au Grand Conseil. Le PS a également gagné des sièges, tandis que le PLR et les Vert-e-s reculent.

L'UDC a obtenu 22,2% des voix, soit un peu plus que le Centre (21,7%), enregistrant une progression d'environ 5 points de pourcentage par rapport à la dernière législature. Suivent le PS (20,1%), le PLR (16,6%) et les Vert-e-s (9,4%).

L'UDC - qui a progressé partout, sauf en ville de Fribourg et en Veveyse - devrait obtenir entre six et sept fauteuils supplémentaires, soit 24 ou 25 au total. Il est précédé de peu par le Centre (26 sièges). Le PS obtient deux sièges de plus (23), le PLR en perd cinq (18)et les Vert-e-s trois (10).

/ATS


 

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