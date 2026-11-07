Cédric Wermuth candidat en Argovie malgré son départ pour Lucerne

Le coprésident du PS suisse Cédric Wermuth briguera un nouveau mandat au Conseil national en 2027 sur la liste argovienne, bien qu'il déménage à Lucerne. Les délégués du parti cantonal ont approuvé samedi à l'unanimité sa candidature.

Les délégués du Parti socialiste argovien ont approuvé samedi sans discussion la liste de leurs candidats au Conseil national lors d'un congrès extraordinaire à Spreitenbach (AG). Cédric Wermuth, 40 ans, y figure en deuxième position, derrière la conseillère nationale Gabriela Suter et devant Simona Brizzi.

Coprésident du PS suisse, Cédric Wermuth siège à la Chambre du peuple depuis 2011. Il prévoit de quitter Zofingue (AG) pour s'installer avec sa famille dans la ville de Lucerne au cours de la législature actuelle.

Son ancrage politique est et restera le PS argovien, a-t-il assuré devant les délégués. Selon lui, on ne mène pas campagne pour une adresse, mais pour défendre les valeurs socialistes, ce qui exige de la persévérance et "parfois une grande gueule".

Le parlementaire avait informé les délégués de son projet de déménagement il y a près de deux semaines. Il avait expliqué que l'occasion de se rapprocher de sa famille et de ses amis s'était présentée au début de l'automne.

Dérogation à la limitation des mandats

Cédric Wermuth a déjà obtenu plusieurs dérogations de la part de son parti cantonal. En avril, les délégués l'avaient autorisé, à la majorité requise des deux tiers, à briguer un nouveau mandat en 2027 malgré la limitation à douze ans de la durée des mandats.

Une première dérogation lui avait été accordée en août 2022. Actuellement dans sa quatrième législature, le conseiller national vise désormais un cinquième mandat.

Le PS argovien avait introduit cette limitation en 2012 pour ses parlementaires fédéraux, ses membres du gouvernement cantonal et ses responsables internes. Sur le plan juridique, rien n'empêche toutefois un conseiller national de résider dans un autre canton que celui où il a été élu.

La conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher en est un exemple. Elue dans les Grisons, elle indique résider à Meilen (ZH) et à Lenzerheide (GR).

Simona Brizzi candidate aux Etats

Lors du même congrès, les délégués ont désigné à l'unanimité la conseillère nationale Simona Brizzi, 52 ans, comme candidate au Conseil des Etats. Elue à la Chambre du peuple en 2023, elle tentera de reconquérir le siège perdu par le PS en 2019 après le départ de Pascale Bruderer.

Les deux conseillers aux Etats sortants, Thierry Burkart (PLR) et Marianne Binder-Keller (Centre), brigueront un nouveau mandat en 2027. L'UDC présentera pour sa part la députée au Grand Conseil et secrétaire du parti Barbara Borer-Mathys, avec l'objectif de reprendre le siège perdu au profit du Centre.

/ATS