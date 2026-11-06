Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

La Suisse doit participer en 2027 à Erasmus+. La commission compétente du National a largement accepté le crédit d'engagement de 192,6 millions de francs à cet effet, dans le paquet Suisse-UE. Le Conseil des Etats avait donné son aval sur le fil en septembre.

La commission de politique extérieure du National a validé l'enveloppe par 16 voix contre 9, sans modification, indiquent vendredi les services du Parlement. Auparavant, le crédit a fait l'objet de plusieurs propositions concernant la non-entrée en matière et les conditions-cadres.

La commission s'est aussi penchée sur les taxes d'études des étudiants de l'UE, qui doivent être égales à celles des Suisses. Elle a donné son feu vert, avec des conditions toutefois différentes que celles fixées par le Conseil des Etats.

Elle a aussi approuvé la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu'une meilleure coopération parlementaire entre la Suisse et l'UE. Elle souhaite encore renforcer la participation du Parlement dans le cadre de la reprise dynamique du droit.

/ATS