Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Le Tribunal d'arrondissement de Monthey (VS) a condamné une femme de 54 ans pour trafic de ...
Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Le Tribunal de Monthey a condamné une quinquagénaire à trois ans de prison, dont 1 ferme.

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Tribunal d'arrondissement de Monthey (VS) a condamné une femme de 54 ans pour trafic de drogue. La ressortissante portugaise a écopé d'une peine de prison ferme, un cas rare pour une femme, en Valais, dans une affaire de stupéfiants.

A l'occasion de son procès, le 27 octobre, la prévenue avait accepté la proposition du Ministère public de régler l'affaire en procédure simplifiée. Elle a ainsi écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis durant une période de quatre ans et un an de prison ferme, déduit du temps passé en préventive (un peu plus de 10 mois) et d'une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans.

Entre janvier et décembre 2025, la quinquagénaire a vendu 870 grammes de cocaïne pour un bénéfice de 42'550 francs. La Chablaisienne a également écoulé entre 100 et 200 grammes de haschich et 300 grammes de marijuana pour un bénéfice total de 2000 francs.

Selon une statistique de la Police cantonale, environ 10% des cas de trafic de stupéfiants démantelés en Valais concernent des femmes.

/ATS


 

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