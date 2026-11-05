Lausanne: des milliers de manifestants pour le service public

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi soir à Lausanne pour protester contre les coupes dans le service public vaudois. Ce rassemblement, le premier de l'automne, intervient à un mois du début des débats budgétaires au Grand Conseil.

Partis vers 18h30 de Montbenon, les manifestants ont traversé le centre-ville jusqu'à la place du Château, siège du gouvernement vaudois. Ils étaient entre 6000 et 8000, selon des estimations de Keystone-ATS et de la police. Plus de 15'000, selon les organisateurs.

"Du fric pour le service public" ou "taxez les riches" ont été régulièrement scandés durant le cortège, tandis que des panneaux dénonçaient "l'austérité" et demandaient au Conseil d'Etat de "stopper les dégâts".

Les revendications, portées par les trois syndicats de la fonction publique (SSP, FSF, SUD), portent essentiellement sur l'annulation des mesures d'économie prévues dans le budget cantonal 2027. A la place, il est demandé au gouvernement de recourir aux réserves et revenus extraordinaires pour combler le déficit prévu.

"Nous allons combattre ces coupes létales", ont déclaré les personnes qui ont pris la parole en début de manifestation. Elles ont aussi insisté sur les précédentes "victoires" obtenues face au Conseil d'Etat, encore cette semaine avec l'annonce de la pleine indexation des salaires. "Cela montre la force de notre mouvement, nous n'allons rien lâcher", ont-elles affirmé.

Budget déficitaire

Une première version du budget 2027 a été présentée en septembre. Il affiche un déficit de 356 millions de francs, combinant mesures d'économie (65 mio) et utilisation des réserves (440 mio). Le Conseil d'Etat a dû ensuite l'amender pour tenir compte de l'initiative fiscale des 12%, acceptée le 27 septembre par le peuple. Le déficit reste le même, mais des coupes supplémentaires de 100 millions sont prévues, de même que le recours à de nouveaux revenus extraordinaires pour 172 millions (réserves + tranche BNS).

Les économies envisagées affectent tous les départements. Le plus grand, celui de la santé et de l'action sociale (DSAS), est particulièrement touché avec, par exemple, des mesures liées au CHUV et aux subsides pour l'assurance maladie.

Ce projet de budget se trouve actuellement en mains de la commission des finances du Grand Conseil. Son examen en plénum est prévu dès le 1er décembre et devrait se prolonger jusqu'à la pause de Noël.

Débats chaotiques

L'an dernier, les débats budgétaires avaient été houleux. Une mesure en particulier, une ponction temporaire de 0,7% sur les salaires de la fonction publique, avait cristallisé les tensions, avant que le Conseil d'Etat n'y renonce. Plusieurs manifestations d'envergure, avec parfois plus de 20'000 personnes, et des journées de grève s'étaient succédé. La contestation avait aussi dégénéré lorsque des députés avaient été pris à partie à leur sortie du Grand Conseil.

Reste désormais à savoir si la contestation de 2026 aura la même ampleur. Après la manifestation de jeudi soir, une nouvelle assemblée des employés est prévue jeudi prochain pour décider de la suite du mouvement.

/ATS