On consommait déjà du cannabis il y a 2800 ans

On consommait déjà du cannabis de manière délibérée il y a 2800 ans. C'est ce qu'indiquent des traces chimiques de la plante retrouvées dans les cheveux humains provenant d'une tombe en Sibérie.

Dans le cadre d'une étude publiée jeudi, une équipe de recherche internationale a étudié un tumulus vieux d'environ 2800 ans, situé dans le sud de la Sibérie. Sous la direction de Gino Caspari, de l'Université de Berne, des archéologues y ont découvert de nombreuses graines de cannabis, déposées dans des chambres funéraires en bois et à proximité des sépultures. Au total, ils ont mis au jour plus de 1400 graines complètes ainsi que divers fragments.

Des échantillons de cheveux humains prélevés dans la tombe ont été déterminés pour prouver cette consommation. Grâce à des analyses de spectrométrie de masse, les chercheurs y ont trouvé du cannabinol, un produit de dégradation du THC, la substance psychoactive.

La combinaison de résidus végétaux et de traces chimiques dans les cheveux humains suggère fortement que les individus consommaient du cannabis, écrivent les chercheurs dans la revue Science. Si une ingestion involontaire de ces substances ne peut pas être totalement exclue, les résultats penchent pour un usage délibéré du cannabis, afin de bénéficier de ses effets psychoactifs.

Utilisation pour les rites funéraires

Les chercheurs supposent que le cannabis jouait un rôle dans les rites funéraires. Le tumulus faisait partie d'un complexe funéraire richement aménagé. De nombreux chevaux y ont également été sacrifiés.

Il est aussi possible que la plante ait été fumée ou consommée d'une autre manière. Selon une hypothèse, elle a peut-être servi à apaiser les gens dans le cadre de ces rituels.

Les découvertes ne permettent pas de déterminer avec précision comment le cannabis était utilisé. Les chercheurs ne peuvent, par exemple, pas exclure un usage sous forme d'encens. Toutefois, les traces chimiques relevées dans les cheveux permettent d'affirmer que les substances psychoactives ont pénétré dans l'organisme.

Les graines ont été datées par la méthode du radiocarbone. Un modèle statistique permet de situer leur dépôt dans la première décennie du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. La découverte est donc vieille d'environ 2800 ans.

D'anciennes hypothèses confirmées

Des découvertes archéologiques antérieures avaient permis de suggérer que les habitants des steppes eurasiennes avaient consommé du cannabis depuis plusieurs millénaires. Dans des tombes situées dans les monts Altaï et dans le Pamir, des chercheurs ont trouvé, entre autres, des graines de cannabis ainsi que des récipients contenant des résidus de plantes brûlées. Ces découvertes faisaient déjà penser à une utilisation dans le cadre de rituels.

L'historien grec Hérodote a lui aussi rapporté que les Scythes inhalaient des vapeurs de cannabis. Les nouveaux résultats fournissent désormais une preuve biologique directe de cette consommation.

/ATS