L'UDC Thomas Aeschi brigue un siège au Conseil fédéral

Thomas Aeschi souhaite succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. C'est ce qu'a déclaré le ...
L'UDC Thomas Aeschi brigue un siège au Conseil fédéral

Il souhaite devenir conseiller fédéral – de préférence ministre de la Justice: Thomas Aeschi, chef du groupe parlementaire de l'UDC.

Photo: Keystone/ANDREAS BECKER Photo: Keystone/ANDREAS BECKER

Thomas Aeschi souhaite succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. C'est ce qu'a déclaré le chef du groupe parlementaire UDC au SonntagsBlick. Il est prêt à prendre en charge le dossier de l'asile et souhaiterait remplacer le ministre de la Justice Beat Jans.

"Je suis convaincu d’avoir acquis les compétences nécessaires pour occuper cette fonction gouvernementale", a déclaré le conseiller national de Zoug. Il y a beaucoup à faire au sein du Département fédéral de justice. Les problèmes liés à l’asile et à la migration restent très importants. De nombreux cantons se plaignent que ces problèmes ne soient pas traités.

Il a échangé ses points de vue avec sa famille, ses amis et des responsables politiques de différents partis, selon le SonntagsBlick. En revanche, il n’a pas évoqué sa candidature avec Christoph Blocher.

M. Aeschi a qualifié le paquet de traités avec l’UE de "traité monstre" et a critiqué le report de certains accords, qu’il juge "malhonnête".

/ATS


 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.11.2026 - 18:35

Cédric Wermuth candidat en Argovie malgré son départ pour Lucerne

Cédric Wermuth candidat en Argovie malgré son départ pour Lucerne

Suisse    Actualisé le 07.11.2026 - 14:40

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 17:22

La

La "robe de la vengeance" de Diana présentée à Genève

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 12:22

Articles les plus lus

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 11:54

La

La "robe de la vengeance" de Diana présentée à Genève

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 12:22

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 17:22

Cédric Wermuth candidat en Argovie malgré son départ pour Lucerne

Cédric Wermuth candidat en Argovie malgré son départ pour Lucerne

Suisse    Actualisé le 07.11.2026 - 14:40

Echanges linguistiques: accord renouvelé entre Vaud et Zurich

Echanges linguistiques: accord renouvelé entre Vaud et Zurich

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 11:54

La

La "robe de la vengeance" de Diana présentée à Genève

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 12:22

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Enveloppe pour Erasmus+ acceptée en commission du National

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 17:22

On consommait déjà du cannabis il y a 2800 ans

On consommait déjà du cannabis il y a 2800 ans

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 20:06

Lausanne: des milliers de manifestants pour le service public

Lausanne: des milliers de manifestants pour le service public

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 20:39

Echanges linguistiques: accord renouvelé entre Vaud et Zurich

Echanges linguistiques: accord renouvelé entre Vaud et Zurich

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Trafic de drogue en Valais: une femme écope de la prison ferme

Suisse    Actualisé le 06.11.2026 - 11:54