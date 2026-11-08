L'UDC Thomas Aeschi brigue un siège au Conseil fédéral

Thomas Aeschi souhaite succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. C'est ce qu'a déclaré le chef du groupe parlementaire UDC au SonntagsBlick. Il est prêt à prendre en charge le dossier de l'asile et souhaiterait remplacer le ministre de la Justice Beat Jans.

"Je suis convaincu d’avoir acquis les compétences nécessaires pour occuper cette fonction gouvernementale", a déclaré le conseiller national de Zoug. Il y a beaucoup à faire au sein du Département fédéral de justice. Les problèmes liés à l’asile et à la migration restent très importants. De nombreux cantons se plaignent que ces problèmes ne soient pas traités.

Il a échangé ses points de vue avec sa famille, ses amis et des responsables politiques de différents partis, selon le SonntagsBlick. En revanche, il n’a pas évoqué sa candidature avec Christoph Blocher.

M. Aeschi a qualifié le paquet de traités avec l’UE de "traité monstre" et a critiqué le report de certains accords, qu’il juge "malhonnête".

/ATS