Les candidats du centre-droit largement devant à Fribourg

Les candidats de l'Entente fribourgeoise (Le Centre, PLR et UDC) sont toujours en tête dans ...
Les candidats du centre-droit largement devant à Fribourg

Le sortant Romain Collaud continue de faire la course en tête.

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Les candidats de l'Entente fribourgeoise (Le Centre, PLR et UDC) sont toujours en tête dans la course au Conseil d'Etat, après dépouillement de 105 des 120 communes du canton. Le PLR sortant Romain Collaud est premier, la première candidate de l'Alliance de gauche 6e.

Romain Collaud devance son collègue de parti, sortant lui aussi, Didier Castella. Ensuite, on trouve les deux centristes Marie-France Roth Pasquier (Le Centre), par ailleurs conseillère nationale, et le Singinois Markus Julmy, puis Philippe Demierre (UDC, sortant). Les cinq candidats de l'entente seraient élus au premier tour à ce stade.

En sixième position figure la première candidate de l'Alliance de gauche. Il s'agit de Lise-Marie Graden (PS), préfète sortante de la Sarine, qui devance la sortante verte Sylvie Bonvin-Sansonnens. La socialiste singinoise Stephanie Tschopp, Vincent Pfister (Centre Gauche) et Kirthana Wickramasingam (PS) sont 8e, 9e et 10e rang.

Aucun candidat de l'alliance n'atteint la majorité absolue. Le Conseil d'Etat compte sept sièges. Quatre des sept sortants se représentent. En revanche, les deux centristes Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ainsi que le socialiste Jean-François Steiert ont renoncé. Le taux de participation se situe à 36% environ.

/ATS


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