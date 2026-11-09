Lutte contre les PFAS: point de situation du gouvernement valaisan

Le travail s'annonce de longue haleine et la facture salée pour la Valais dans la lutte contre les PFAS. Le Conseil d'Etat valaisan a tiré lundi un bilan intermédiaire, suite à une interpellation des Vert-e-s au Grand Conseil.

"Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) regroupent des milliers de substances chimiques de synthèse, utilisées depuis les années 1940. Grâce à leur triple résistance à l'eau, aux graisses et à la forte chaleur, on les trouve notamment dans les mousses anti-incendie, les pesticides, les plastiques, les peintures, les textiles et les emballages alimentaires", avaient souligné, dans leur interpellation, les députés Carole Morisod et Julien Bagnoud.

"Les PFAS se propagent dans l'air, les sols et les cours d'eau et par conséquent, dans notre alimentation. Ils ne se dégradent pas dans l'environnement", avaient encore rappelé les deux écologistes dans leur texte.

Cinq principaux cas, tous connus

"Les pollutions aux PFAS constituent aujourd'hui le principal défi dans le domaine des sites contaminés avec cinq cas engendrant d'importantes atteintes à la nappe phréatique, en aval des sites chimiques d'Evionnaz, Monthey et de Viège, ainsi que de l'ancienne raffinerie de Collombey-Muraz et du centre d'instruction de la protection civile à Grône", a résumé, lundi, le conseiller d'Etat, Franz Ruppen, dans sa réponse écrite à l'interpellation écologiste.

Les autres sites susceptibles d'être pollués par une utilisation de mousses d'extinction ont désormais été recensés par le canton. Cent-quatre-vingt-sept ont pu être localisés, dont 21 cas déjà connus du cadastre des sites pollués.

Aucune décharge adaptée

"Des impacts sur les eaux souterraines, justifiant d'assainir les sources de pollution sont observés dans les cinq périmètres déjà cités, ainsi qu'à 19 endroits différents de la plaine, avec toutefois des concentrations d'un facteur de 10 à 100 fois inférieures aux normes", a poursuivi le chef du département du territoire, de la mobilité et de l'environnement.

"Aucune décharge ne permet d'éliminer des matériaux contaminés aux PFAS. Ceux-ci doivent être traités par un procédé physique ou thermique, voire à la suite d'une combinaison des deux", a ajouté l'élu de l'UDC du Haut-Valais.

Discussion en cours avec Tamoil

"Le principe du pollueur-payeur est admis par les responsables des sites concernés", a souligné Franz Ruppen. "Toutefois, un cas fait l'objet d'une demande de répartition des coûts, en raison d'une collaboration ponctuelle des pompiers du site à assainir, avec des corps de sapeurs-pompiers communaux." Une discussion est en effet en cours entre l'Etat du Valais et l'entreprise Tamoil pour le site de l'ancienne raffinerie de Collombey-Muraz.

Le plus grand site contaminé par des PFAS est justement celui de l'ancienne raffinerie de Collombey-Muraz. Celui-ci est actuellement confiné par pompage et traitement des eaux souterraines. Il est nécessaire de réaliser les travaux d'assainissement de manière coordonnée avant le redéploiement industriel du site.

Une facture salée

Dans sa réponse, Franz Ruppen a également précisé que "des contrôles ponctuels ont été réalisés au niveau des STEP du canton, les plus importantes d'entre-elles installeront une étape supplémentaire de traitement spécifique aux micropolluants, ce qui devrait réduire également la charge en PFAS."

Selon l'Etat du Valais, les mesures liées aux assainissements, dans le canton, notamment pour les PFAS, sont estimées à 1 milliard de francs d'ici à 2045.

/ATS