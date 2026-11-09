Loi sur l'école valaisanne: place au débat en seconde lecture

Le Grand Conseil valaisan devra se prononcer, vendredi, en seconde lecture sur la réforme de la loi sur l'école. Le 6 mai dernier, le texte avait largement été accepté, mais de nouveaux débats avaient été souhaités par la majorité du plénum.

En 64 ans, 12 lois sectorielles, 15 ordonnances et une trentaine de règlements d’application ont été créés pour adapter le cadre légal de l'école valaisanne et nombreux articles de la LIP (ndlr: loi sur l'instruction publique) ont été abrogés.

Parmi ses principales nouveautés, la loi sur l'école valaisanne (LEV) prévoit la cantonalisation des directions de l’école obligatoire. La mesure avait été acceptée, en première lecture, malgré l'opposition des députés du Haut-Valais et de l'UDC du Valais romand. Elle générerait des dépenses supplémentaires d’environ 10 millions de francs pour l’Etat du Valais. Les communes verraient leur participation financière allégée. Le personnel administratif ne serait, lui, pas concerné par cette mesure.

Neutralité politique

La LEV doit permettre de traiter d'autres thématiques comme le respect de la pluralité confessionnelle, le vivre ensemble, l’éducation numérique, l’apprentissage des langues, la santé ou encore la sécurité.

En mai dernier, les députés avaient rappelé leur attachement à la neutralité de l'école et ils avaient choisi de ne pas rendre obligatoire l'école à horaire continu, en Valais. En outre, la LEV prévoit que chaque jeune ait droit à une formation post-obligatoire au moins jusqu’à l’âge de sa majorité.

Notion de harcèlement ajoutée

Avec la nouvelle LEV, les données personnelles sensibles concernant la santé, la sphère intime et les sanctions administratives seront traitées par les directions d'école, le personnel enseignant, les membres des services de la formation et le département de la formation et de l'économie.

En première lecture, le Parlement avait également choisi d'ajouter la notion de harcèlement scolaire dans la nouvelle loi. Il avait également estimé que, dans toutes les décisions importantes qui concernent directement l'élève, son avis doit être requis et dûment pris en considération, en tenant compte de son âge et son degré de maturité.

Un enseignant devra signaler, sans délai, à sa direction toute situation semblant nécessiter une mesure de protection de l'enfant. Par contre, des mesures disciplinaires pourront être prises à la suite de comportements malveillants sur les réseaux sociaux.

Pas de bilinguisme systématique

Lors du premier débat, le Parlement avait voulu que cela soit le Conseil d'Etat qui décide du cadre d'utilisation des outils numériques au sein de l'école et veille au respect de leur utilisation à des fins strictement pédagogiques. Le plénum avait dit non à une école qui encourage un jeune à se former politiquement et à un bilinguisme allemand-français systématique au sein de l'école valaisanne. Par contre, le Grand Conseil avait accepté que les élèves puissent venir à l'école avec un couvre-chef, moyennant une tenue appropriée.

Le 6 mai dernier, le traitement des 222 amendements et le débat final avait duré près de 06h45. Le texte avait été accepté en première lecture par 103 voix contre 25 et 1 abstention.

"Affronter les défis de notre siècle"

"Cette loi est devenue surannée", a entamé, lundi lors du débat d'entrée en matière de seconde lecture, Blaise Lovisa (Le Centre). Cyrille Fauchère (UDCVR) a émis plusieurs réserves: notamment au niveau de la gouvernance et les aspects financiers et méthodologiques."

Pour Olivier Ostrini (PS), cette loi permet de la moderniser et d'affronter les défis de notre siècle. Le PS soutient la cantonalisation des directions des écoles, tout comme le PLR, a contrario de l'UDCVR, de l'UDC du Haut-Valais ou de NEO. Les Vert-e-s, satisfaits du texte, ne déposeront que quelques amendements.

Prévenir les violences

Selon Géraldine Gianadda (PLR), "notre école mérite une loi-cadre. Elle doit prévenir les violences, les enfants doivent être entendus, les alertes doivent être prises au sérieux. Il faut imposer des limites claires aux auteurs de violence."

Lundi, tous les partis ont accepté l'entrée en matière, à l'exception de l'UDC du Haut-Valais (113 voix contre 11).

/ATS