Ecole à journée continue: Neuchâtel trouve le bilan très positif

Le projet-pilote innovant d’école à journée continue, lancé en 2024 à Neuchâtel, a suscité ...
Ecole à journée continue: Neuchâtel trouve le bilan très positif

Le projet réunit école, accueil parascolaire et activités sportives et culturelles sous un seul toit.

Photo: Keystone/MICHAEL BUHOLZER Photo: Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Le projet-pilote innovant d’école à journée continue, lancé en 2024 à Neuchâtel, a suscité une nette adhésion des familles et des professionnels concernés. MAÉ devrait s'étendre dans d'autres collèges du chef-lieu et à la commune de Laténa.

"MAE contribuera à lutter contre la précarité des familles", a déclaré lundi Nicole Baur, conseillère communale en charge de la formation. Près de 20% des familles inscrites dans un collège MAE ont augmenté leur taux d'emploi entre 2023 et 2026.

Le projet, qui réunit école, accueil parascolaire et activités sportives et culturelles sous un seul toit, reste "soutenable" au niveau financier pour la commune avec un surcoût limité grâce aux subventions cantonales et aux contributions des parents. L'accueil extra-familial est "une force du canton", a expliqué Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la jeunesse.

/ATS


 

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