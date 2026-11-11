Limitation des feux d’artifice : notre débat

L’usage des feux d’artifice en Suisse pourrait être restreint. C’est ce que demande l’initiative populaire « Pour une limitation des feux d’artifice », soumise au peuple le 29 novembre prochain. Le texte vise à interdire la vente et l’utilisation de pièces d’artifice bruyantes, tout en prévoyant des exceptions pour certaines manifestations d’importance suprarégionale.

Les partisans de l’initiative souhaitent protéger la population, les animaux et l’environnement des nuisances sonores, de la pollution et des risques d’accident. Les opposants estiment que les réglementations actuelles sont suffisantes et qu’une interdiction nationale porterait atteinte aux traditions et à la liberté individuelle.

Deux invités discutent de la question : John Moser, député UDC et maire de Basse-Vendline, et Léonard Paget, coprésident des Vert-e-s Jura. Ils débattront des enjeux de cette initiative dès 7h30 dans « La Matinale ». /mlm