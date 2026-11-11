Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Les membres de l’ensemble des partis représentés au Parlement estiment que la protection contre les violences domestiques et de genre n'est pas suffisante.

Environ 300 experts issus des milieux politiques, judiciaires, administratifs et de la société civile se sont réunis mardi pour discuter des mesures à prendre afin de pallier les lacunes existantes, a indiqué mardi l'organisation Alliance F, organisatrice de l'événement, dans un communiqué.

Certes, la Constitution consacre la protection de l’intégrité physique et psychique, et la Suisse a ratifié la Convention d’Istanbul. Néanmoins, les dispositifs de protection et les procédures cantonales présentent parfois de fortes disparités.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a appelé à une coopération plus étroite entre tous les niveaux de l’État : « La Suisse doit faire mieux. Nous devons nous défaire des schémas de pensée figés, lutter contre la banalisation de la violence à l’égard des femmes et la considérer comme un problème structurel profondément ancré dans notre société ».

La conseillère aux États Mathilde Crevoisier Crelier rejoint ce constat et déplore notamment qu’on entende encore souvent des propos sexistes dans l’espace public. « Il n’y a pas si longtemps, un conseiller fédéral a assimilé son épouse à un ustensile de cuisine. »