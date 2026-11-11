Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

La protection contre la violence domestique et de genre doit être renforcée, ont estimé des membres de tous les partis représentés au Parlement lors d'une conférence sur le sujet mardi à Berne. Les mesures actuellement en vigueur en Suisse présentent des lacunes considérables.
Les membres de l’ensemble des partis représentés au Parlement estiment que la protection contre les violences domestiques et de genre n'est pas suffisante.
Environ 300 experts issus des milieux politiques, judiciaires, administratifs et de la société civile se sont réunis mardi pour discuter des mesures à prendre afin de pallier les lacunes existantes, a indiqué mardi l'organisation Alliance F, organisatrice de l'événement, dans un communiqué.
Certes, la Constitution consacre la protection de l’intégrité physique et psychique, et la Suisse a ratifié la Convention d’Istanbul. Néanmoins, les dispositifs de protection et les procédures cantonales présentent parfois de fortes disparités.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a appelé à une coopération plus étroite entre tous les niveaux de l’État : « La Suisse doit faire mieux. Nous devons nous défaire des schémas de pensée figés, lutter contre la banalisation de la violence à l’égard des femmes et la considérer comme un problème structurel profondément ancré dans notre société ».
La conseillère aux États Mathilde Crevoisier Crelier rejoint ce constat et déplore notamment qu’on entende encore souvent des propos sexistes dans l’espace public. « Il n’y a pas si longtemps, un conseiller fédéral a assimilé son épouse à un ustensile de cuisine. »
Mathilde Crevoisier Crelier : « Tout le monde est d’accord, mais en même temps, on entend encore régulièrement des propos sexistes. »
Revendications de tous les partis
Dans le cadre de la conférence, des membres de tous les groupes parlementaires se sont prononcés en faveur d’améliorations. La conseillère aux États centriste Heidi Z’graggen (UR) a réclamé davantage de foyers d’accueil dans les cantons et des moyens financiers supplémentaires de la part de la Confédération.
La conseillère nationale Bettina Balmer (PLR/ZH) a, elle, exigé des analyses de risques précoces et des procédures clairement définies au sein de la police, tandis que la conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) a jugé approprié d’alourdir les peines en cas de viol.
D'autres interventions ont porté sur la protection de l'enfance, les dispositifs de protection au sein des institutions, la réglementation des plateformes numériques pour lutter contre les violences sexuelles sur Internet, ainsi qu'une collecte de données plus complète incluant également les personnes en situation de handicap. /ATS-mlm