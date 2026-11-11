Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Les citoyens de Soyhières ont approuvé mardi soir une hausse des subsides de formation lors d’une assemblée communale extraordinaire qui a réuni 16 ayants droit. Comme proposé par le conseil communal, le montant du subside communal passera de 200 à 300 francs par année pour les bénéficiaires. L’assemblée a également approuvé deux autres règlements relatifs à la taxe de séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel, ainsi qu’à la sécurité locale. Une dépense de 50'000 francs pour la réfection d’un appartement communal a aussi été acceptée à l’unanimité.





Les rues de Soyhières bientôt limitées à 30 km/h ?

Le conseil communal a indiqué, à l’heure d’aborder les « divers », qu’une réflexion était en cours pour limiter la vitesse à 30 km/h dans le village. Parmi les projets, la place de jeux située au chemin du Château sera refaite et portée aux investissements l’an prochain. En réponse à une demande de citoyen, l’exécutif planchera en début d’année prochaine sur un règlement d’attribution des allocations de naissance, inexistant à ce jour. /comm-jpi