Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Pincé à 128 km/h au lieu de 60 dans les gorges de Moutier, à 89 km/h au lieu de 60 à Saulcy, ou encore à 148 km/h au lieu de 120 sur l’autoroute entre Bassecourt et Glovelier. La police cantonale jurassienne a révélé ses chiffres de la circulation routière pour le mois d’octobre 2026. Ce sont 80'067 véhicules qui ont été contrôlés au total dans la région par les radars mobiles et semi-stationnaires. En octobre, 668 amendes ont été distribuées, tandis que 44 véhicules ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et aux Offices cantonaux de la circulation. Un délit de chauffard a également été constaté. Certaines personnes, 13, ont pris le volant en état d’ivresse et 2 sous effet de drogue. /comm-ncv