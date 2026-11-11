Un accident sans gravité à Moutier

Trois voitures ont été touchées dans un accident de la circulation à Moutier. Mercredi en fin de matinée, un automobiliste a percuté un véhicule qui circulait de Perrefitte en direction du centre de Moutier. À la suite de ce choc, ce dernier est entré en collision avec une voiture stationnée. Il a ensuite terminé sa course sur le flanc droit encastré contre un arbre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Personne n’a été blessé, alors que la circulation a été entravée durant une heure pour les besoins de l’intervention. /comm-lge