Un accident sans gravité à Moutier

Deux voitures sont entrées en collision à Moutier ce mercredi, avant d’en percuter une troisième ...
Un accident sans gravité à Moutier

Deux voitures sont entrées en collision à Moutier ce mercredi, avant d’en percuter une troisième à l’arrêt. Malgré les dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer, selon la police cantonale jurassienne.

Un accident de la circulation a fait des dégâts ce mercredi à Moutier. (Photo : police cantonale jurassienne). Un accident de la circulation a fait des dégâts ce mercredi à Moutier. (Photo : police cantonale jurassienne).

Trois voitures ont été touchées dans un accident de la circulation à Moutier. Mercredi en fin de matinée, un automobiliste a percuté un véhicule qui circulait de Perrefitte en direction du centre de Moutier. À la suite de ce choc, ce dernier est entré en collision avec une voiture stationnée. Il a ensuite terminé sa course sur le flanc droit encastré contre un arbre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Personne n’a été blessé, alors que la circulation a été entravée durant une heure pour les besoins de l’intervention. /comm-lge


 

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