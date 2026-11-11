La question de la transidentité au cœur d’une table ronde





Long processus

Outre Sylvan Berrut, deux autres intervenants s’exprimeront lors de la table ronde intitulée « Transidentité : regards croisés » samedi dès 16h30 à la tête de puits de mine à Delémont. Parmi eux, Alessio, un Jurassien transgenre né fille. Dès son plus jeune âge, il ne sentait pas en accord avec cette assignation. « Vers quatre ou cinq ans, je me percevais comme un garçon. » En 2018, à l’approche de la majorité, il a entamé les démarches pour être reconnu en tant qu’homme. Il avoue avoir parfois dû prendre son mal en patience. « C’était long d’attendre les hormones et pour l’opération du torse. » Aujourd’hui, Alessio en a terminé avec les démarches administratives pour les modifications de prénom et de genre. Dix-neuf Jurassiens ont opéré ce changement entre 2022 et 2025. /rce