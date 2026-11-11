La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

Les personnes dont l’identité de genre diffère du sexe assigné à la naissance seront au centre de l’échange organisé le 14 novembre à Delémont. Des centaines de personnes sont concernées dans le Jura.
Une table ronde pour comprendre, écouter et échanger sur la transidentité. C’est l’objectif de Juragai qui a présenté mercredi la table ronde organisée samedi 14 novembre. La transidentité concerne les personnes dont l’identité de genre est différente du sexe assigné à la naissance. Elle fait l’objet de questions de plus en plus fréquentes auprès de Juragai qui s’adresse souvent aux spécialistes du CHUV à Lausanne pour y répondre. Le nombre de personnes concernées n’est pas négligeable. « On estime que c’est entre 0,3 et 0,5% de la population », indique Sylvan Berrut, intervenant psychosocial du Pôle Trans de PROFA à Lausanne.
Sylvan Berrut : « Entre 250 et 400 personnes seraient concernées dans le Jura. »
Le Pôle Trans propose un accompagnement aux personnes qui en ont besoin. Ces dernières ont aussi des questions très pratiques. « Elles viennent en disant j’aimerais changer de prénom ou entreprendre des démarches médicales. » Sylvan Berrut avoue que la transidentité est une thématique davantage abordée que par le passé et qu’il y a donc plus d’ouverture et plus de visibilité des personnes non binaires (qui ne se sentent ni femme ni homme). « Par contre, les discours sont aujourd’hui plus polarisés, faisant des personnes trans et non binaires des cibles, voire des boucs-émissaires. »
Alessio : « Ce n’était pas une surprise pour ma famille. »
Long processus
Outre Sylvan Berrut, deux autres intervenants s’exprimeront lors de la table ronde intitulée « Transidentité : regards croisés » samedi dès 16h30 à la tête de puits de mine à Delémont. Parmi eux, Alessio, un Jurassien transgenre né fille. Dès son plus jeune âge, il ne sentait pas en accord avec cette assignation. « Vers quatre ou cinq ans, je me percevais comme un garçon. » En 2018, à l’approche de la majorité, il a entamé les démarches pour être reconnu en tant qu’homme. Il avoue avoir parfois dû prendre son mal en patience. « C’était long d’attendre les hormones et pour l’opération du torse. » Aujourd’hui, Alessio en a terminé avec les démarches administratives pour les modifications de prénom et de genre. Dix-neuf Jurassiens ont opéré ce changement entre 2022 et 2025. /rce