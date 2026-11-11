Ex-compagne brûlée vive à Areuse : procès en appel

Les auteurs d’une tentative de féminicide,au cours de laquelle une femme avait été brûlée vivesont à nouveau jugés après avoir fait appel du premier jugement. Ils avaient été condamnés à 14 et 18 ans de prison.

Ce crime est un acte « abominable », souligne Emmanuel Piaget, juge du Tribunal cantonal de Neuchâtel.

Lors de l'audience en appel, le principal accusé a continué toutefois à nier les faits : « Je n'ai ni prémédité, ni organisé une tentative d'assassinat », a-t-il déclaré. Ce dernier a expliqué qu'il condamne les « agissements » que la victime a dû subir.

Le quinquagénaire portugais a chargé les co-auteurs, qui seraient responsables de cet acte. « Je n'étais pas au courant. J'étais au travail. »





Triste, mais pas en colère

Le quinquagénaire portugais a chargé les co-auteurs, qui voulaient se venger de lui car il les hébergeait et qu'il voulait les mettre dehors de son appartement en lien notamment avec des problèmes de drogue.

Interrogé sur la relation avec la victime, le commanditaire a déclaré: « J'étais très amoureux d'elle et prêt à m'engager dans une relation sérieuse et durable ». Avec la séparation, « j'étais triste mais pas en colère », a-t-il ajouté.

Par rapport à la surveillance du domicile de son ex-compagne, le commanditaire a expliqué qu'il « était inquiet pour elle ». Il a aussi dit avoir eu un mauvais pressentiment en lien avec un nouveau compagnon de la victime, qui roulait avec des plaques françaises. « J'ai eu raison par la suite, car elle a fait l'objet d'arnaques. »

Par rapport aux près de 40 prises de contact dans les 24 dernières heures avec le co-accusé, le commanditaire a indiqué qu'ils concernaient « des tas de choses comme la voiture, le boulot, la maison ou le foot ». Le prévenu a donné à nouveau des explications très embrouillées sur la nuit du 20 au 21 octobre où il a passé deux fois la frontière franco-suisse, pour remettre de l'argent et du carburant aux co-accusés, selon l'accusation. Il a notamment déclaré qu'il était avec une dame à Couvet. « Je tiens à préserver son anonymat, car elle est mariée », a ajouté le commanditaire. « Personne ne renonce à un alibi pour 18 ans de prison », lui a rétorqué le juge Nicolas de Weck.





Dans une spirale

Ce mercredi après-midi, le co-accusé, auteur direct présumé de l'agression, n'a, lui, pas cherché à nier. « J'étais dans une spirale », a-t-il résumé. « Je me sentais redevable (envers le commanditaire présumé), parce qu'il m'avait aidé. C'est en partie pour cela que j'ai participé. »

Dans certains messages avec le commanditaire présumé, il avait écrit que le service demandé était « délicat » et demandait un paiement, une fois l'acte effectué, de l'autre côté de la frontière. Confronté à ces mots, l'ex-compagnon de la victime a mentionné des travaux de carrelage à effectuer et a contesté toute mention de son ex-compagne dans ces messages.

Le co-accusé, lui, reconnaît les faits, mais fonde son appel sur son absence d'intention de tuer la victime, ainsi que sur la durée de la peine retenue. Il regrette par ailleurs la position du commanditaire présumé : « Moi, j'ai avoué et je ne changerai pas ma version. Je souhaiterais qu'il puisse assumer ses actes. Cela ne sert à rien de tourner autour du pot. »

Selon lui, le commanditaire présumé ne souhaitait pas non plus assassiner son ex-compagne, mais la faire souffrir. « Il voulait qu'on lui mette de l'essence sur les yeux et qu'on allume le feu pour la rendre aveugle », a-t-il déclaré. « Mais il savait qu'on risquait de la tuer. »





En octobre 2022, une femme était attirée hors de son domicile, à Areuse, avant d'être aspergée d'essence par deux hommes et brûlée vive. L'enquête s'est rapidement tournée vers l'ex-compagnon de la victime, dont la relation remontait à deux ans auparavant, qui aurait commandité l'agression.

Lors de l'audience de première instance, la Cour avait relevé que le commanditaire présumé n'avait aucune remise en question personnelle et que le risque de récidive était élevé. Un traitement psychiatrique lui avait été imposé. Une peine de dix ans d'expulsion du territoire suisse a été ordonnée, tout comme pour le co-accusé. Le 3e protagoniste, qui a fui au Portugal, a été jugé là-bas.

Le tribunal avait estimé que le co-accusé était aussi pleinement responsable de son acte, malgré une dépendance aux psychotropes « Il a agi à la manière d'un tueur à gages », a noté le juge. Le mobile est financier, mais il paraît « dérisoire au regard d'une vie humaine ». Le commanditaire lui a promis 5000 francs et une pension de 500 francs par mois.





Lourdes séquelles physiques et psychiques

Le commanditaire ne supportait pas que son ex-compagne ait mis fin à leur relation et qu'elle entretienne de nouvelles relations intimes. Il l'avait surveillée à de nombreuses reprises et a tout d'abord voulu convaincre - sans succès - deux complices de s'en prendre à elle en lui tirant dans les jambes avec une arme à feu.

A force de relances, le quinquagénaire réussit à convaincre un compatriote et un troisième protagoniste de lui mettre le feu. Le fils de la victime, qui a vu sa mère brûler vive, a entendu ses cris et a appelé les secours. La victime, qui a eu son pronostic vital engagé, a été brûlée sur 25% de la surface de son corps et a subi de lourdes séquelles psychiques et physiques. /ats-gbe-bla