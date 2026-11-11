Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Les Nuits d’été entendent poursuivre leur chemin sans Milandre. Le président de l’association française s’est exprimé mercredi au lendemain de l’annonce de la séparation avec les Nuits de Milandre. Kevin Jacquemin fait part d’une distanciation des relations après le dernier spectacle de l’été 2025. Il juge aussi problématique que le metteur en scène historique de ces créations transfrontalières, André Christe, soit devenu président de l’entité suisse. Ce dernier a, lui, fait état de « chicanes d’enfants » mardi sur les ondes de RFJ pour parler de cette scission. « On ne peut pas être juge et parti, il y a aussi des financements, notamment des financements publics. Pour nous, ce n’est pas acceptable d’avoir à traiter avec un président qui est aussi prestataire de l’association », explique le président des Nuits d’été Kevin Jacquemin, qui ouvre la porte à une reprise de la collaboration avec les Nuits de Milandre en cas de changements au sein du comité suisse.