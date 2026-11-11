Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Les Nuits d’été entendent poursuivre leur chemin sans Milandre. Le président de l’association française s’est exprimé mercredi au lendemain de l’annonce de la séparation avec les Nuits de Milandre. Kevin Jacquemin fait part d’une distanciation des relations après le dernier spectacle de l’été 2025. Il juge aussi problématique que le metteur en scène historique de ces créations transfrontalières, André Christe, soit devenu président de l’entité suisse. Ce dernier a, lui, fait état de « chicanes d’enfants » mardi sur les ondes de RFJ pour parler de cette scission. « On ne peut pas être juge et parti, il y a aussi des financements, notamment des financements publics. Pour nous, ce n’est pas acceptable d’avoir à traiter avec un président qui est aussi prestataire de l’association », explique le président des Nuits d’été Kevin Jacquemin, qui ouvre la porte à une reprise de la collaboration avec les Nuits de Milandre en cas de changements au sein du comité suisse.
Kevin Jacquemin : « On ne peut pas traiter avec un président qui est aussi prestataire. »
Les Nuits d’été veulent poursuivre leur aventure théâtrale dans la continuité. Elles se sont entourées d’un nouveau metteur en scène pour préparer leur prochain spectacle pour août prochain à Delle, même si le fait de travailler seules n’est pas sans conséquences. « C’est un crève-cœur, car ce sont 20 années de collaboration qui sont mises entre parenthèses. Et évidemment, ce sont aussi des ressources humaines en moins en termes de bénévolat et également en termes de financements. On y va de manière ordonnée en sachant clairement ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire », confie Kevin Jacquemin. Les Nuits d’été restent ouvertes aux comédiens suisses qui souhaiteraient participer à leur nouveau projet. /emu