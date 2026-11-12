Financement de la 13e rente AVS : notre débat

Le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA sera au cœur de « La Matinale ...
Financement de la 13e rente AVS : notre débat

Le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA sera au cœur de « La Matinale » ce jeudi dès 7h30. Thomas Stettler (UDC) et Mathilde Crevoisier Crelier (PS) confronteront leurs arguments sur l’objet soumis au peuple le 29 novembre prochain.

Thomas Stettler, conseiller national UDC, et Mathilde Crevoisier Crelier, conseillère aux États socialiste débatteront du financement de la 13e rente AVS dès 7h30. (Photo d’illustration.) Thomas Stettler, conseiller national UDC, et Mathilde Crevoisier Crelier, conseillère aux États socialiste débatteront du financement de la 13e rente AVS dès 7h30. (Photo d’illustration.)

Le financement de la 13e rente AVS est au cœur d’une votation fédérale le 29 novembre. Le peuple suisse devra décider s’il accepte une hausse de la TVA de 0,4 point de pourcentage, faisant passer le taux normal de 8,1 à 8,5%. Cette mesure doit permettre de financer une partie de la 13e rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre 2026.

Les partisans du projet souhaitent garantir la stabilité financière de l’AVS en répartissant les coûts supplémentaires entre toutes les générations. Les opposants estiment qu’une hausse de la TVA affaiblirait le pouvoir d’achat et préfèrent financer cette nouvelle prestation dans le cadre d’une réforme plus globale de l’AVS.

Le conseiller national UDC Thomas Stettler et la conseillère aux États socialiste Mathilde Crevoisier Crelier débattront des enjeux de ce financement dès 7h30 dans « La Matinale ». /mlm

Notre débat à suivre dès 7h30 :


 

Actualités suivantes

Ex-compagne brûlée vive à Areuse : procès en appel

Ex-compagne brûlée vive à Areuse : procès en appel

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 18:00

Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 19:32

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 16:17

Un accident sans gravité à Moutier

Un accident sans gravité à Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 15:40

Articles les plus lus

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 14:26

Un accident sans gravité à Moutier

Un accident sans gravité à Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 15:40

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 16:17

Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Les Nuits d’été évoquent « un conflit d’intérêts », mais ne ferment pas la porte

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 19:32

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 12:48

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 14:26

Un accident sans gravité à Moutier

Un accident sans gravité à Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 15:40

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

La question de la transidentité au cœur d’une table ronde

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 16:17

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Soyhières rehausse ses subsides pour la formation

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 10:43

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Les partis réclament une meilleure protection contre la violence

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 12:48

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Flashé à 128 km/h dans les gorges de Moutier

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 14:26

« Café des Arts » : Yves Hänggi

« Café des Arts » : Yves Hänggi

Région    Actualisé le 11.11.2026 - 15:58