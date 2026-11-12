Financement de la 13e rente AVS : notre débat

Le financement de la 13e rente AVS est au cœur d’une votation fédérale le 29 novembre. Le peuple suisse devra décider s’il accepte une hausse de la TVA de 0,4 point de pourcentage, faisant passer le taux normal de 8,1 à 8,5%. Cette mesure doit permettre de financer une partie de la 13e rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre 2026.

Les partisans du projet souhaitent garantir la stabilité financière de l’AVS en répartissant les coûts supplémentaires entre toutes les générations. Les opposants estiment qu’une hausse de la TVA affaiblirait le pouvoir d’achat et préfèrent financer cette nouvelle prestation dans le cadre d’une réforme plus globale de l’AVS.

Le conseiller national UDC Thomas Stettler et la conseillère aux États socialiste Mathilde Crevoisier Crelier débattront des enjeux de ce financement dès 7h30 dans « La Matinale ». /mlm