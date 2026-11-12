Pas passif, mais réaliste sur les chances de l’apron dans le Doubs

Le Gouvernement jurassien se défend dans le dossier de l’apron. Dans une réponse à une question écrite du Parti socialiste, rendue publique ce jeudi, l’exécutif cantonal conteste toute passivité ou acceptation de la disparition de ce poisson emblématique du Doubs, comme l’affirmait le député Pierre-André Comte. Mi-septembre, l’Office fédéral de l’environnement annonçait renoncer au plan de sauvetage de cette espèce. L’Office cantonal de l’environnement avait également rendu un préavis négatif à la suite d’une pesée d’intérêt. Trop d’incertitudes planaient sur cette opération qualifiée de dernière chance, même si les experts, mandatés par la Confédération, recommandaient la mise en œuvre de ce programme de repeuplement.

Le Gouvernement jurassien rappelle que les causes du déclin de l’apron ne sont pas connues et ne peuvent donc être « corrigées de manière ciblée ». Le milieu naturel ne semble pas être capable d’accueillir durablement une nouvelle population de ce poisson. La seule femelle prélevée dans le Doubs aurait dû être croisée avec des spécimens de la rivière de la Durance, ce qui s’apparente donc à l’introduction d’une souche génétique externe de l’apron, selon la réponse du Gouvernement.





Des forces sur le plan d’action

L’Office cantonal de l’environnement s’est aussi intéressé au programme de réintroduction mené en France, dans la Drôme, qui s’est soldé par un échec. Enfin, cette opération de repeuplement aurait mobilisé des ressources humaines au détriment d’autres projets, dont certains prévus dans le cadre du Plan d’action national en faveur du Doubs. Un plan dans lequel le Jura s’est engagé depuis 2016 et compte bien « poursuivre ses efforts pour rétablir le bon fonctionnement des écosystèmes du Doubs et assurer la conservation durable de la faune et de la flore de cette rivière. Malgré l’abandon de cette opération de repeuplement, le Gouvernement jurassien veillera à ce que la Confédération respecte ses engagements pris en faveur du Doubs. /ncp