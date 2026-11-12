Le festival de photographie du Noirmont emmènera les visiteurs en montagne

Neuf exposants de Suisse et de France et une invitée d’honneur, Jessy Hoffmann, seront sur place pour présenter leurs photographies et échanger avec les visiteurs. Un moment de partage qui tient particulièrement à cœur à Nicolas Haefliger. « On apprécie que les visiteurs échangent avec les exposants. C’est primordial. » Quelque 2'000 visiteurs sont attendus, comme lors de la septième édition. Ils pourront notamment prendre part à une exposition interactive dans la salle du caveau, puisque des jumelles seront nécessaires (un peu comme en montagne…) pour découvrir les photographies.

L’exposition se tiendra à la halle polyvalente du Noirmont le vendredi 27 novembre de 18h à 21h30, avec apéritif et vernissage, le samedi 28 novembre de 10h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 16h30. Le prix d’entrée est à l’appréciation des visiteurs. /rce