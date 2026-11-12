Le festival de photographie du Noirmont emmènera les visiteurs en montagne

À l’occasion de sa 8e édition, le Festival Photo Nature a retenu le thème « Le souffle des ...
Le festival de photographie du Noirmont emmènera les visiteurs en montagne

À l’occasion de sa 8e édition, le Festival Photo Nature a retenu le thème « Le souffle des montagnes ». Une dizaine de photographes exposeront du 27 au 29 novembre.

L'univers montagnard et les animaux qui y vivent seront au cœur du Festival Photo Nature (Photo : Nicolas Haefliger) L'univers montagnard et les animaux qui y vivent seront au cœur du Festival Photo Nature (Photo : Nicolas Haefliger)

« Le souffle des montagnes », c’est le thème du 8e Festival Photo Nature organisé fin novembre par le Photo Club des Franches-Montagnes. Les clichés tourneront autour des paysages et des animaux qui vivent sur les hauteurs. « C’est un thème qui parle autant du vent qui balaie les crêtes que du souffle de ces petites boules de vie qui survivent tout là-haut et aussi de ces montagnes qui semblent à bout de souffle avec la fonte des glaciers », explique Nicolas Haefliger, président du Photo Club Franches-Montagnes.  

Nicolas Haefliger : « Les photographes nous montrent ce que les randonneurs ne peuvent pas voir. »

Ecouter le son

Neuf exposants de Suisse et de France et une invitée d’honneur, Jessy Hoffmann, seront sur place pour présenter leurs photographies et échanger avec les visiteurs. Un moment de partage qui tient particulièrement à cœur à Nicolas Haefliger. « On apprécie que les visiteurs échangent avec les exposants. C’est primordial. » Quelque 2'000 visiteurs sont attendus, comme lors de la septième édition. Ils pourront notamment prendre part à une exposition interactive dans la salle du caveau, puisque des jumelles seront nécessaires (un peu comme en montagne…) pour découvrir les photographies.

L’exposition se tiendra à la halle polyvalente du Noirmont le vendredi 27 novembre de 18h à 21h30, avec apéritif et vernissage, le samedi 28 novembre de 10h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 16h30. Le prix d’entrée est à l’appréciation des visiteurs. /rce


 

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