L’alimentation au cœur d’un débat à Porrentruy

Les interlocuteurs ont majoritairement estimé que l’implantation de ces enseignes n’était pas un affaiblissement pour la région. Ils ont souligné que ces projets répondaient avant tout à une demande des consommateurs. Le débat a montré que le coût et la rapidité sont déterminants, surtout pour les jeunes, dans le choix des repas. Sébastien Frésard, restaurateur au lycée cantonal, estime qu’il faut s’adapter pour répondre aux arrivées de McDonald’s et Lidl : « Les habitudes alimentaires ont changé. On peut aussi proposer de la restauration rapide dans nos restaurants avec des produits de qualité. » Éric Affolter, promoteur de ces projets et éleveur, estime de son côté que ces firmes favorisent la production suisse.





Une collaboration obligatoire avec les grandes enseignes

Le rôle et la place de la grande distribution dans la production alimentaire jurassienne se sont également invités dans le débat. L’augmentation de la consommation force les agriculteurs jurassiens à travailler davantage avec les géants de l’agroalimentaire : « 95% des quantités et des chiffres d’affaires de l’agriculture jurassienne, c’est aussi grâce à la grande distribution et aux grandes filières en Suisse », explique François Monin, directeur d’AgriJura. Par exemple, dans le Jura, les productions de lait et de viande sont supérieures à la consommation de la population locale. La collaboration avec la grande distribution est donc inévitable pour écouler la production selon les intervenants.