L’alimentation au cœur d’un débat à Porrentruy

Forum Citoyen a réuni une dizaine d’intervenants du secteur alimentaire mercredi à l’Aula ...
L’alimentation au cœur d’un débat à Porrentruy

Forum Citoyen a réuni une dizaine d’intervenants du secteur alimentaire mercredi à l’Aula des Jésuites. Les discussions ont notamment tourné autour de l’implantation de McDonald’s et Lidl mais aussi du maintien d’une économie locale.

Un débat autour de l'alimentation a réuni près de 150 personnes mercredi à Porrentruy. (Photo : archives/Jonathan Vallat) Un débat autour de l'alimentation a réuni près de 150 personnes mercredi à Porrentruy. (Photo : archives/Jonathan Vallat)

Le futur de l’alimentation pour Porrentruy et sa région sous le feu des projecteurs. Forum Citoyen a organisé un débat consacré à cette thématique mercredi soir à l’Aula des Jésuites. Une dizaine d’intervenants du secteur alimentaire se sont rassemblés dans la cité bruntrutaine. Devant 140 personnes, ils ont notamment traité du maintien d’une économie locale, de l’évolution de nos habitudes de consommateurs mais aussi de l’arrivée prochaine de McDonald’s et Lidl à Porrentruy.

Les conséquences des arrivées de McDonald’s et Lidl :

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Les interlocuteurs ont majoritairement estimé que l’implantation de ces enseignes n’était pas un affaiblissement pour la région. Ils ont souligné que ces projets répondaient avant tout à une demande des consommateurs. Le débat a montré que le coût et la rapidité sont déterminants, surtout pour les jeunes, dans le choix des repas. Sébastien Frésard, restaurateur au lycée cantonal, estime qu’il faut s’adapter pour répondre aux arrivées de McDonald’s et Lidl : « Les habitudes alimentaires ont changé. On peut aussi proposer de la restauration rapide dans nos restaurants avec des produits de qualité. » Éric Affolter, promoteur de ces projets et éleveur, estime de son côté que ces firmes favorisent la production suisse.


Une collaboration obligatoire avec les grandes enseignes

Le rôle et la place de la grande distribution dans la production alimentaire jurassienne se sont également invités dans le débat. L’augmentation de la consommation force les agriculteurs jurassiens à travailler davantage avec les géants de l’agroalimentaire : « 95% des quantités et des chiffres d’affaires de l’agriculture jurassienne, c’est aussi grâce à la grande distribution et aux grandes filières en Suisse », explique François Monin, directeur d’AgriJura. Par exemple, dans le Jura, les productions de lait et de viande sont supérieures à la consommation de la population locale. La collaboration avec la grande distribution est donc inévitable pour écouler la production selon les intervenants.

Une collaboration inévitable avec les grandes enseignes :

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Un manque à combler pour les circuits de proximité

Le maintien de l’économie locale était également l’un des points centraux des discussions. Les différents acteurs ont souligné leur motivation en proposant plusieurs pistes de solutions. Ils ont notamment souligné qu’il manquait une plateforme d’achat pour favoriser les échanges entre les producteurs locaux et les restaurateurs jurassiens. /fwo


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