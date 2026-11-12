Un avant-projet à La Malcôte soulève des questions

L’entreprise Lachat SA présente les prémices d’un projet novateur, mais qui soulève des interrogations. Mardi prochain, une séance d’information se tient 20h à la halle de gymnastique à Charmoille. La société ajoulote, spécialisée dans l’exploitation de carrières, va dévoiler les contours d’un projet d’extraction d’argile à Opalinus, entre La Malcôte et Les Malettes, en se basant sur un rapport d’opportunité. La société Lachat SA en est au début de ce projet lancé en 2024.





De l’argile pour éviter le CO2

L’idée est d’extraire de l’argile à Opalinus. Ce matériau permet de remplacer en partie le ciment nécessaire à la fabrication du béton. Un produit qui dégage beaucoup de CO2, environ 800 kg par tonne, tant lors de la cuisson du calcaire et de la marne à 1500 degrés, que dans son processus chimique. Les caractéristiques de cette argile permettraient de diminuer de 40% les émissions de CO2, selon un protocole établi par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.





L’argile à disposition à La Malcôte

La société ajoulote a sondé différents endroits à travers le canton et a défini que le secteur en face du hameau de La Malcôte, au-dessus de l’ancien restaurant du Relais d’Ajoie, était le plus approprié pour développer ce projet d’extraction, notamment par la présence de ce matériau à très faible profondeur.





Des opposants déjà réticents

Mais ces premières démarches soulèvent déjà le questionnement d’habitants, réunis au sein de l’association Avenir Ajoie. La destruction du paysage, l’augmentation du trafic, le bruit, les conséquences possibles sur l’eau, la faune et la flore, la stabilité du terrain, l’utilisation de terres agricoles et la proximité immédiate d’un riche patrimoine historique et touristique, autant de thématiques qui interpellent ces opposants. Le directeur de l’entreprise Lachat SA, Matthieu Comte, indique que ce projet n'a pas encore été soumis aux instances cantonales qui devront établir une fiche du Plan directeur cantonal à valider par la Confédération. /ncp