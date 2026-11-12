Une enquête sur la conciliation entre travail et famille

Le bureau jurassien de l’égalité lance un sondage auprès des entreprises. Les résultats seront ...
Une enquête sur la conciliation entre travail et famille

Le bureau jurassien de l’égalité lance un sondage auprès des entreprises. Les résultats seront dévoilés en mai prochain.

Concilier travail et famille peut s'avérer complexe. (Photo d'illustration : libre de droit.) Concilier travail et famille peut s'avérer complexe. (Photo d'illustration : libre de droit.)

Le bureau jurassien de l’égalité se penche sur la conciliation entre activité professionnelle et responsabilités familiales. Avec le soutien du Service de l’économie et de l’emploi et de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, il lance une enquête auprès des entreprises du canton. Son but est d’identifier les bonnes pratiques et de comprendre les besoins et les défis des firmes. Le bureau de l’égalité dévoilera les résultats de ce sondage en mai « lors d’un événement public », selon un communiqué publié jeudi matin. Il entend dresser un état des lieux des mesures déjà proposées dans le Jura, mais aussi des solutions qui pourraient être développées. Un kit sera créé « pour accompagner les entreprises dans la mise en place de mesures favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ». La démarche a été confiée à Pro Familia. /comm-msc


 

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