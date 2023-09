L’exposition itinérante « Plus fort que la violence » s’invite à Delémont

Prévenir les actes de violence domestique et libérer la parole : l’objectif de l’exposition itinérante « Plus fort que la violence ». Elle a pris ses quartiers ce lundi au campus Strate J à Delémont, grâce à une collaboration entre la Déléguée à l’égalité, le Groupe coordination violence et la Police cantonale.

A découvrir jusqu’au 5 octobre, l’exposition interactive et bilingue est conçue pour les jeunes, les jeunes adultes en formation et les professionnels. Elle plonge le visiteur dans l’intimité d’une famille ordinaire touchée par la violence domestique. Le parcours permet d’aborder le sujet sous l’angle des victimes, des auteurs, des enfants et des jeunes. « Le but de l’exposition est de casser le cycle de répétition des violences et de montrer que ce n’est pas une fatalité. Il y a des ressources d’aides », explique la criminologue vaudoise Léna Bercher, qui propose des visites guidées.