Un signal positif pour le cheval franches-montagnes à Berne

Le cheval franches-montagnes reçoit un signe encourageant sous la coupole fédérale. La commission des finances du Conseil national a accepté jeudi d’allouer une enveloppe supplémentaire de 300'000 francs par an pour la préservation de la race. La proposition portée par le conseiller national Loïc Dobler (PS) a été approuvée par 15 voix contre 8 et 2 abstentions. L’autre élu jurassien à la chambre du peuple, Thomas Stettler (UDC), l’a également soutenue. La mesure doit toutefois encore recevoir l'aval des deux chambres lors de la session d'hiver. Loïc Dobler évoque une « victoire d’étape ». Il souligne que l’enveloppe est destinée à la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) pour la période 2027-2030. /alr

