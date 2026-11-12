Un bilan « au-delà des attentes » pour le Jura Bike Park

Toutefois, il ne faut pas oublier que ce type d’activités présente un certain risque. « Comme toutes infrastructures sportives, le risque zéro n’existe pas. On n’a pas eu de retours précis au niveau de la fondation concernant des accidents. Toutefois, on a eu écho de certains cas », explique Clément Schaffter. Il demande ainsi à tous les usagers du complexe de respecter les consignes et d’utiliser les protections nécessaires. Il souligne également un point important : « Il y a des zones de différents niveaux. Il faut faire attention de ne pas se surestimer ».