Un bilan « au-delà des attentes » pour le Jura Bike Park

Après deux mois d’activités, les responsables du Jura Bike Park à Porrentruy tirent un bilan ...
Un bilan « au-delà des attentes » pour le Jura Bike Park

Après deux mois d’activités, les responsables du Jura Bike Park à Porrentruy tirent un bilan exceptionnel de la fréquentation du complexe. Ils rappellent tout de même quelques règles de sécurité.

Le Jura Bike Park a ouvert ses portes il y a deux mois à Porrentruy. (Photo d'archives) Le Jura Bike Park a ouvert ses portes il y a deux mois à Porrentruy. (Photo d'archives)

Le Jura Bike Park attire son monde dans la région. Le complexe sportif situé sur les hauteurs de Porrentruy est ouvert depuis deux mois et sa fréquentation est « exceptionnelle », selon la fondation responsable du projet. D’après l’un des membres, Clément Schaffter, certains jours, « plus d’une centaine de personnes » venues de toute la Suisse profitent des infrastructures. Il n’existe pour l’heure pas de bilans chiffrés, mais l’affluence est au rendez-vous. « On a de nombreux retours très positifs de la part des enfants, des familles et des cyclistes plus expérimentés. Cela dépasse largement nos attentes », souligne-t-il. 

Clément Schaffter : « On tire un bilan exceptionnel de ces deux premiers mois. »

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Toutefois, il ne faut pas oublier que ce type d’activités présente un certain risque. « Comme toutes infrastructures sportives, le risque zéro n’existe pas. On n’a pas eu de retours précis au niveau de la fondation concernant des accidents. Toutefois, on a eu écho de certains cas », explique Clément Schaffter. Il demande ainsi à tous les usagers du complexe de respecter les consignes et d’utiliser les protections nécessaires. Il souligne également un point important : « Il y a des zones de différents niveaux. Il faut faire attention de ne pas se surestimer ».

Clément Schaffter : « On n’a pas eu de retours précis par rapport à des accidents. »

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Une évolution attendue du Jura Bike Park

Ce bilan positif donne le sourire à la fondation qui souhaite voir son complexe se développer. Clément Schaffter indique que certains aménagements seront encore réalisés autour du complexe. Une zone de trial, des aménagements extérieurs, ainsi qu’un bâtiment sur trois niveaux devraient prochainement voir le jour. Certaines présentations ou même des formations seront également programmées. /lge

Clément Schaffter  : «  On aime bien dire qu’on est qu’au début du Jura Bike Park.  »

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