Le Gouvernement retient le modèle mixte pour la maturité en quatre ans dans le Jura

Les écoliers poursuivront leur cursus jusqu’au terme de la 11e avant de rejoindre le Lycée ...
Le Gouvernement retient le modèle mixte pour la maturité en quatre ans dans le Jura

Les écoliers poursuivront leur cursus jusqu’au terme de la 11e avant de rejoindre le Lycée cantonal qui accueillera l’ensemble de la formation, informent les autorités cantonales vendredi. Un début de cursus dès la 10e année sera toutefois possible. La première volée concernée entrera en formation au plus tard en 2034.

Le Gouvernement a choisi le modèle mixte pour la maturité gymnasiale dans le Jura, au terme d'une consultation. (Photo . République et Canton du Jura) Le Gouvernement a choisi le modèle mixte pour la maturité gymnasiale dans le Jura, au terme d'une consultation. (Photo . République et Canton du Jura)

Le Jura tient son nouveau modèle pour la maturité gymnasiale en quatre ans. Le Gouvernement a retenu le modèle mixte. La majorité des élèves poursuivront ainsi leur formation jusqu'au terme de la 11e année avant de rejoindre le Lycée cantonal à Porrentruy. Une entrée dès la fin de la 10e année sera toutefois possible pour les élèves dont le profil le permet, précise la communication des autorités transmise vendredi matin. Le Lycée cantonal restera le seul établissement jurassien à accueillir le cursus, précise le canton.

Cette configuration répond aux attentes exprimées par une large part des répondants à la consultation, favorables à une voie anticipée réservée à un nombre restreint d’élèves. Le modèle mixte est jugé acceptable, sans réserve ou sous conditions, par 84% des répondants.
Pour rappel, le Conseil fédéral et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique avaient pris la décision de rallonger les études gymnasiales à quatre ans en 2023.

Les résultats de la consultation, la cohérence régionale et l’équilibre du secondaire II sont les aspects majeurs qui ont motivé la décision du Gouvernement. Il estime que cette option « garantit l’unité du cursus gymnasiale, l’équité entre les élèves et une gouvernance claire. » Neuchâtel et Vaud, également tenus de passer à quatre ans, ont opté pour un modèle mixte.

Le projet jurassien portera désormais le nom Evoma et disposera de sa propre identité visuelle. Cela permettra de rendre la réforme immédiatement reconnaissable auprès des élèves, des familles, des enseignants et des partenaires, relève le canton. Le nom et l’identité visuelle contribueront « à donner de la cohérence et de la visibilité aux différentes étapes du projet. »

Les modifications légales nécessaires seront soumises au Parlement jurassien. La première volée entrera au Lycée dans la nouvelle structure au plus tard à la rentrée 2034 et les premiers certificats, dans ce cas, seront délivrés en 2038. /comm-jad-ats


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