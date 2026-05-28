Un accord conclu pour les filières de la formation artisanale

La répartition des différentes filières entre le ceff Artisanat et le CEJEF a convaincu les différents acteurs de la branche. Elle entrera donc en vigueur dès l'été 2027, mais uniquement pour les nouveaux apprentis.
Le Jura et Berne s’accordent sur la répartition des filières de la formation artisanale. La consultation concernant la répartition de ces dernières est arrivée à son terme fin avril et l’accord trouvé a reçu « un accueil largement favorable de la part des organisations du travail concernées, des milieux politiques et économiques », selon le communiqué des deux cantons transmis ce mercredi à la presse. Cette nouvelle organisation a pour but d’éviter les doublons entre le ceff Artisanat et la Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Les deux établissements continueront de recevoir des apprentis des deux cantons. L’une des conditions déterminantes à la mise en œuvre de cette nouvelle répartition a été remplie, à savoir la création de deux filières distinctes pour les maçons, ainsi que pour les métiers de l’électricité.
Les personnes ayant commencé leur formation avant la rentrée d’août 2027 ne seront pas touchées par cette réorganisation. Elles termineront ainsi leur apprentissage dans l’institution de formation où elles ont débuté. Les enseignant concernés par un changement d’implantation de filière seront réengagés par le canton qui dispensera la formation. /comm-lge
Ceff Artisanat
Agents d’exploitation CFC, bouchers-charcutiers CFC, charpentiers CFC, constructeurs de routes CFC, électriciens de montage CFC, forestiers-bûcherons CFC, logisticiens AFP, logisticiens de distribution CFC, maçons AFP, scieurs de l’industrie du bois CFC et spécialistes en restauration CFC
CEJEF
Boulangers-pâtissiers CFC, carreleurs AFP et CFC, constructeurs d’appareils industriels CFC, constructeurs métalliques AFP et CFC, dessinateurs en architecture CFC, dessinateurs en génie civil CFC, ferblantiers CFC, installateurs électriciens CFC, installateurs en chauffage CFC, installateurs sanitaires CFC, maçons CFC, menuisiers-ébénistes CFC, peintres CFC et logisticiens de stockage CFC