Un accord conclu pour les filières de la formation artisanale

Le Jura et Berne s’accordent sur la répartition des filières de la formation artisanale. La consultation concernant la répartition de ces dernières est arrivée à son terme fin avril et l’accord trouvé a reçu « un accueil largement favorable de la part des organisations du travail concernées, des milieux politiques et économiques », selon le communiqué des deux cantons transmis ce mercredi à la presse. Cette nouvelle organisation a pour but d’éviter les doublons entre le ceff Artisanat et la Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Les deux établissements continueront de recevoir des apprentis des deux cantons. L’une des conditions déterminantes à la mise en œuvre de cette nouvelle répartition a été remplie, à savoir la création de deux filières distinctes pour les maçons, ainsi que pour les métiers de l’électricité.

Les personnes ayant commencé leur formation avant la rentrée d’août 2027 ne seront pas touchées par cette réorganisation. Elles termineront ainsi leur apprentissage dans l’institution de formation où elles ont débuté. Les enseignant concernés par un changement d’implantation de filière seront réengagés par le canton qui dispensera la formation. /comm-lge